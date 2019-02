Stiri pe aceeasi tema

- DSVSA Covasna informeaza ca astazi, 1 februarie 2019, a fost confirmata prezența virusului pestei porcine africane (PPA) la doua cadavre de porcine depistate intr-o groapa de gunoi situata la marginea municipiului Sfantu Gheorghe din județul Covasna. Reprezentanții IPJ Covasna au depistat proprietarul…

- Proprietarul unui apartament din Targu-Jiu și-a transformat locuința intr-o adevarata groapa de gunoi. In ultimii ani vecinii acestuia au trebuit sa indure pe langa mirosul insuportabil și șobolanii care coborau din apartamentul barbatului in terasele acestora. Locuința care era un adevarat…

- Anchetatorii continua sa-l caute pe barbatul din Slatina, disparut in luna noiembrie a anului trecut, și despre care exista marturii din anturajul acestuia ca ar fi fost omorat și aruncat in halda de gunoi. Polițiștii, rudele barbatului de 42 ani, ...

- Inca doua cadavre de porci au fost descoperite abandonate la marginea orasului. Autoritatile le-au ridicat si atrag atentia asupra pericolelor carora se expun cei care aleg sa scape astfel de cadavrele animalelor. Descoperirea a fost facuta intamplator de un buzoian care tranzita drumul ce face legatura…

- O dovedesc imagini obtinute in exclusivitate de reporterii Observator, care arata cat de usor le putem cadea victime infractorilor. Politistii vin cu sfaturi, mai ales pentru perioada sarbatorilor cand suntem mai grabiti si mai putin atenti.

- O persoana fara adapost din Sfantu Gheorghe a murit de frig, in noaptea de joi spre vineri. Cadavrul barbatului a fost descoperit in parcul central al orașului. Un alt om a intrat in hipotermie, fiind transportat la spital. Barbatul a fost gasit mort vineri dimineața in Parcul Elisabeta din Sfantu Gheorghe.…

- "In aceasta dimineata, in jurul orei 6,50, Dispeceratul IPJ Covasna a fost sesizat, printr-un apel prin numarul unic de urgenta 112, despre faptul ca in zona Parcului Elisabeta se afla doua persoane, posibil decedate. La fata locului s-a deplasat un echipaj de Politie, iar din primele verificari…

- Muncitorii care lucrau la decolmatarea canalului Muresel au descoperit sambata o bomba de aruncator, iar dupa ce oamenii au sunat la 112 la fata locului a ajuns echipa pirotehnica din cadrul ISU Arad care a gasit alte 13 bombe, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…