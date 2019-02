Stiri pe aceeasi tema

- Lotul olimpic feminin de gimnastica isi continua pregatirea la Centrul de la Deva, a declarat duminica ministrul Tineretului si Sportului, Constantin Bogdan Matei, el aratand ca a avut deja o intalnire cu antrenorul coordonator al acestuia, Nicolae Forminte, si ca nu sunt probleme referitoare la…

- Federatiile sportive nationale vor primi 161 de milioane de lei, iar Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, 60 milioane de lei din bugetul MTS pe anul 2019, avizat de comisiile parlamentare de buget-finante, anunta Ministerul Tineretului si Sportului. Bugetul MTS pentru 2019, in cuantum de 658.046.000…

- Bugetele SRI și SIE au fost aprobate, luni, in comisiile de specialitate ale Parlamentului, in forma transmisa de Guvern. Bugetul propus pentru Serviciul Roman de Informatii in 2019 este de peste 2,4 miliarde lei. Pentru SIE au fost alocati peste 309,5 milioane lei, in crestere cu 8,5% fata de executia…

- Bugetul Ministerului Tineretului si Sportului pentru 2019 prevede o crestere cu 95% fata de anul trecut, potrivit proiectului publicat de Ministerul de Finante, anunta un comunicat MTS.Bugetul va creste, astfel, de la 336 de milioane de lei, cat au fost cheltuiti in 2018, la 658 de milioane de lei,…

- Ministerul Tineretului si Sportului are un nou ministru, senatorul de Valcea, Bogdan Constantin Matei, pe care lumea sportului nu il cunoaste, dar asteptarile oamenilor din domeniu sunt legate de bugetele mai mari pentru federatii, descentralizare si negocierea contractelor cu ministerul, informeaza…