Stiri pe aceeasi tema

- O noua tragedie in fotbal! Bruno Boban, jucatorul formatiei NK Marsonia din liga a treia a Croatiei, a murit pe teren. Incidentul s-a produs in timpul meciului disputat la sfarsitul saptamanii trecute intre Marsonia si Slavonija Pozega.

- Nicolae Tilihoi a fost unul dintre cei mai importanti oameni din echipa Craiovei care a scris istorie la mijlocul anilor 1980. A jucat in Banie intre 1976 si 1987 si a facut pereche in centrul defensivei cu un alt fotbalist regretat de toata lumea, Costica Stefanescu. Cu 294 de meciuri jucate pe prima…

- Caroline Wozniacki (27 de ani, 2 WTA) a povestit, sambata, la o zi dupa meciul pierdut in fata Monicai Puig (6-0, 4-6, 4-6, in turul al doilea la Miami) cateva scene oribile care s-au petrecut in timpul meciului in care si-a infruntat una dintre cele mai bune prietene din circuit. Printr-un…

- Moda bilețelelor trimise in teren jucatorilor a devenit o moda in Europa, Jose Mourinho, antrenourl lui Manchester United, fiind cel mai recent tehnciain care a apelat la aceasta metoda. Gheorghe Hagi l-a imitat pe "The Special One" in timpul meciului de vineri seara cu U Craiova, incheiat 1-1. In minutul…

- O pisica a intrat pe gazon, miercuri seara, in timpul meciului Besiktas - Bayern Munchen, din mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Pisica a ajuns la coltul terenului in minutul 51. Arbitrul Michael Oliver a oprit jocul pentru aproximativ un minut, partida reluandu-se dupa ce felina…

- Au mai ramas cateva zile pana cand nationala feminina isi va intra pe deplin in drepturi in aceasta perioada a anului. Romania va juca saptamana viitoare doua meciuri cu Rusia pentru calificarea la Campionatul European din decembrie, nu decisive, dar cu un rol important in perspectiva turneului…

- Mijlocașul formației „U“ Craiova, Cristi Barbuț (foto), a fost prezent la emisiunea „Repriza de Sud“, de la Radio Sud (97.4 FM) și a vorbit despre experiența sa de pana acum din Banie. Banațeanul de 22 de ani a explicat care ...

- EXCLUSIV INTERVIU. Americanul indragostit de Romania, de la U-BT. Giordan Watson: E o mare onoare sa reprezint Romania Conducatorul de joc al campioanei Romaniei, dar și al naționalei a vorbit despre șansele “studenților” la titlu, viața in țara noastra și preferații sai din NBA. Dupa victoria…

- Stadionul de 52 de milioane de euro de la Craiova s-a confruntat la inceputul meciului din aceasta seara cu Astra cu o noua hiba. Mai exact, tabela de marcaj de pe noul "Oblemenco" a intampinat probleme tehnice in startul partidei. ...

- In minutul 73 al partidei dintre Eibar și Real Madrid, terminata cu victoria oaspeților, socr 2-1, capitanul lui Real, Sergio Ramos, a ieșit de pe teren și s-a indreptat catre tunel. Situația a starnit multe discuții atat in tribuna, cat și dupa meci. Mai ales ca Ramos și-a lasat echipa timp de 5 minute…

- Din pacate, cei care au stat pana dupa miezul noptii pentru a vedea duelul Halep (1 WTA) - Pliskova (77 WTA) pe Digi Sport 2 au facut o alegere proasta. Transmisia intalnirii s-a intrerupt la scorul de 3-2...

- CSU Craiova este considerata outsiderul la titlu in acest sezon, insa distanța pana la primul loc, ocupat de CFR Cluj, este de doar patru puncte, iar de FCSB, locul doi, de doar doua puncte. In ciuda acestui aspect, Denis Mangia, antrenorul oltenilor, incearca sa-și adoarma adversarele, și afirma ca…

- Situație tensionata la Inspectoratul de Jandarmi Vaslui, evenimentele fiind la un pas sa se soldeze cu un deces. Inspectorul-sef al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Vaslui, colonelul Gheorghe Pavaloaia, a ajuns, joi, la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, dupa ce a suferit un accident vascular…

- CS U Craiova a invins cu 1-0 pe Dinamo București, intr-un meci disputant in Banie, din cadrul sferturilor Cupei Romaniei. Debutul lui Florin Bratu pe banca echipei din ”Ștefan cel Mare” a fost cu o infrangere. Astfel, ”cainii” parasesc și Cupa Romaniei, dupa ce ratasera patrunderea in play-off. Craiova…

- „Cel mai probabil, alegerile locale pentru funcțiile de primari în municipiile Chișinau și Balți vor avea loc pe data de 20 mai 2018”, au declarat pentru TIMPUL surse apropiate Comisiei Electorale Centrale (CEC), care s-au aratat convinse ca anunțul oficial va fi facut la începutul…

- Comitetul Executiv al FRF a decis azi amanarea partidei care trebuia sa se joace joi, dintre U Craiova și Dinamo, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Meciul se va disputa pe 13 martie, data care nu este agreata de oficialii oltenilor, care iși doresc mutarea partidei duminica, 4 martie, mai…

- Lumea sportului craiovean a primit astazi o noua veste tragica. Cristian Corneanu, cunoscut profesor de Educatie Fizica si Sport la Colegiul National “Carol I” din Banie s-a stins din viata in aceasta dimineata, la varsta de 67 de ani. Regretatul ...

- Un politist spaniol a murit, joi, in orasul Bilbao in urma violentelor de strada provocate de catre suporterii echipei de fotbal Spartak Moscova, care au venit sa asiste la meciul dintre Athletic Bilbao si formatia rusa, in saisprezecimile de finala ale Ligii Europa, relateaza site-ul cotidianului…

- Un agent de securitate a murit in urma unui infarct in cadrul unor incidente de dinaintea meciului Athletic Bilbao - Spartak Moscova, din returul 16-imilor Ligii Europa.Citește și: Probleme pentru iubitul Elenei Basescu! De ce a fost CHEMAT la tribunal Agentul a intrat in stop cardiorespirator…

- Partidul Democrat din Moldova va efectua un sondaj de opinie în Chișinau, pentru a vedea ce așteptari au locuitorii orașului de la viitorul primar și cum cred ei ca formațiunea ar trebuie sa abordeze alegerile locale anticipate. Un sondaj similar ar putea fi organizat și în Balți. Anunțul…

- Handbalistele de la SCM Craiova vor disputa meciul tur cu Lada Togliatti, din sferturile de finala ale Cupei EHF, sambata, 3 martie. Meciul din Sala Polivalenta va incepe la ora 17.00 și va fi transmis de DigiSport. Returul se va ...

- Dupa ce s-a retras vineri seara de la Doha, inaintea semifinalelor, Simona Halep are aproape la fel de multe abandonuri (15) cat titluri in circuitul WTA (16). Halep a invins-o pe Bellis cu 6-0, 6-4, dar nu si-a mai putut continua aventura la turneul Premier 5 de la Doha din…

- „Cele trei spitale regionale de urgenta nu sunt in situatia pe care ne-am fi dorit-o cu totii. Trebuiau sa se construiasca la Iasi, Cluj si Craiova", declara premierul Viorica Dancila alaltaseara, intr-o emisiune televizata, prima la care participa de cand a preluat functia. Ea a precizat ca cel de…

- Liga 1 FC Voluntari – U Craiova 0-0 / LIVE Penultima etapa din sezonul regulat din Liga 1 iși are debutul in aceasta zi de vineri cu doua partide ce se anunța extrem de tensionate, dar și spectaculoase in același timp. Partida din aceasta seara va alinia doua formații ce se afla la poluri opuse in campionat,…

- Monica Niculescu a reusit o victorie superba în fata rusoaicei Maria Sarapova, cu 4-6, 6-4, 6-3, luni, în prima runda a turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1 milioane dolari.

- Un obuz ramas din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial a fost descoperit de o echipa de muncitori pe un stadion din Balti in timpul unor sapaturi. Muncitorii de la o firma privata executau lucrari de montare a unor piloni pentru sistemul de iluminare a stadionului orasenesc.

- Handbalistele de la SCM Craiova și HCM Valcea se vor intalni maine in derbiul Olteniei, in cadrul etapei a 15-a din Liga Florilor. Meciul se va juca in Sala Polivalenta din Banie și va incepe la ora 17.30 (TVR HD). ...

- Dinamo și CSU Craiova au terminat la egalitate, 2-2, dupa un meci extrem de spectaculos, decis in ultimele minute. Dinamoviștii și oltenii au alternat momentele bune de joc, echipa lui Vasile Miriuța revenind de doua ori pe tabela. Cei mai buni jucatori ai "cainilor" au fost in compartimentul defensiv.…

- Derby-ul etapei s-a ridicat la nivelul asteptarilor. La fel ca in precedenta intalnire din campionat, cele doua formatii au oferit un spectacol de cinci stele, incheiat cu acelasi rezultat: 2-2.

- Incidente la Cupa Mondiala de Schi Alpin in proba de coborare! Americanca Jacqueline Wiles si-a pierdut echilibrul si a cazut in timpul concursului, ce a avut loc in orasul german Garmisch-Partenkirchen.

- Seria semifinalelor Eurovision Romania continua cu un spectacol incendiar la Craiova. Evenimentul de duminica seara de la Teatrul Național din Banie va fi transmis in direct pe TVR 1, de la ora 21.00.

- Baschetbaliștii de la SCM-U Craiova au fost invinși, la limita, cu scorul de 90-88 (25-25, 32-21, 19-19, 14-23), de CSM CSU Oradea, intr-un meci devans din etapa a 17-a a Ligii Naționala, desfașurat miercuri seara in Polivalenta craioveana. In ultimele ...

- Incidente in ultima zi a competitiei X-Games desfasurate in orasul Aspen din statul american Colorado! Campionul olimpic Iuri Podladcikov si-a rupt nasul in timpul concursului de snowboard super-pipe.Elvetianul de origine rusa a suferit o cazatura si s-a lovit cu fata de traseu.

- Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj a fost solicitat, pe parcursul saptamanii recent incheiate, pentru a acorda primul ajutor in nu mai puțin de 18 cazuri petrecute pe partiile de schi din județ. Dintre acestea, doua cazuri s-au soldat cu traumatisme deosebit de grave. Avand in vedere…

- Australianul i s-a adresat Simonei in timpul meciului maraton cu Kerber, facandu-i semn sa se concentreze si sa taca. Pentru acest gest, Halep a fost sanctionata cu 12.000 de euro. ProSport a scris inca din ziua meciului ca Halep ar putea fi amendata pentru gestul antrenorului sau.Darren…

- Australianul i s-a adresat Simonei in timpul meciului maraton cu Kerber, facandu-i semn sa se concentreze si sa taca. Pentru acest gest, Halep a fost sanctionata cu 12.000 de euro. ProSport a scris inca din ziua meciului ca Halep ar putea fi amendata pentru gestul antrenorului sau. Darren Cahill s-a…

- Reprezentantii celui de-al doilea contingent militar polonez, care fac parte din Batalionul 7 al Tintasilor voievodului Wielkopolskie si care au sosit la Craiova pe 12 ianuarie, s-au intalnit cu presedintele Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa, si prefectul Județului Dolj, Dan-Narcis ...

- O strada din Craiova care masoara cel mult un kilometru a fost asfaltata doar pe cateva sute de metri, alte cateva sute au ramas de pamant, iar pe restul este beton din perioada anilor ’80 și acesta ciuruit. Localnicii spun ...

- Consiliul Local (CL) al municipiului Craiova a votat, ieri, in unanimitate, alocarea de la bugetul local a sumei de 190.379 de lei (41.000 de euro) pentru organizarea, in Banie, a uneia din cele cinci semifinale ale concursului de muzica ușoara ...

- SCM ''U'' Craiova a invins formatia BCMU FC Arges Pitesti cu scorul de 94-79 (25-20, 27-15, 24-23, 18-21), luni seara, in Sala Polivalenta din Banie, intr-un meci din etapa a 15-a a Ligii Nationale de baschet masculin. SCM ''U'' Craiova a reusit a patra…

- Formatia BCM U Pitesti a suferit un esec cu adevarat rusinos . Echipa din Pitesti a fost depasita de echipa din Banie, asta la capatul unei partied in care oltenii s-au distrat cu echipa de un million de euro a Primariei Pitesti. Oltenii au cam facut ce au vrut cu pitestenii, echilibru fiind…

- Protestul de sambata seara din Bucuresti fata de modificarile legilor justitiei nu a decurs fara incidente. Politistul Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook un filmulet in care un jandarm pare ca loveste de mai multe ori, cu pumnul, un batran aflat in multime. Godina crede ca batausul este…

- Situație periculoasa la o unitate de invațamant din Craiova. La Școala Speciala "Sfantul Mina" a izbucnit un focar de hepatita A. Pana acum au fost confirmate 13 cazuri, iar 12 din cei 13 bolnavi sunt elevi.

- Un arbitru a murit in timpul unui concurs regional de atletism desfașurat in Praga. Barbatul a fost lovit in piept cu bila de la aruncarea greutații. Arbitrul Pavel Zeman a incercat sa se fereasca de bila de metal aruncata de un tanar sportiv, insa nu a reusit, conform cbc.ca . Barbatul a fost resuscitat…

- Nu numai hocheistii stiu sa se bata pe teren, dar si baschetbalistii. In partida dintre Toronto Raptors si Miami Heat din NBA, Serge Ibaka si James Johnson si-au impartit pumni chiar in timpul meciului in urma unei neintelegeri.

- Sezonul baschetbalistic continua in forta cu duelul dintre SCM U Craiova si Phoenix Galati. Sala Polivalenta din Banie este un santier, se monteaza suprafata de joc pentru meciul de handbal feminin din Cupa EHF, motiv pentru care meciul va avea loc in sala Ion Constantinescu, miercuri 10 ianuarie, de…

- Incidente in timpul meciului dintre Toronto Maple Leafs si San Jose Sharks. Nazem Kadri si Joe Thornton s-au luat la pumni chiar in primele minute ale intalnirii.In timpul altercatiei Kadri i-a smuls o parte din barba adversarului sau si a aruncat-o pe gheata.

- Meciul de fotbal dintre Southampton și Manchester s-a intrerupt dupa numai 10 minute din cauza accidentarii grave a lui Romelu Lukaku. Romelu s-a lovit la cap in timpul unui duel cu Wesley Hoedt....

- Inaugurarea noului stadion de fotbal, organizarea de alegeri locale partiale pentru functia de primar al Craiovei, accidentele grave de circulatie si protestele generate de modificari legislative sunt printre cele mai importante evenimente care au avut loc in anul 2017 in judetul Dolj. …