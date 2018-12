Situatie exceptionala la bursa, dupa ce actiunile BRD si Banca Transilvania au scazut cu mai mult de 15%

In mod normal, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) opreste tranzactionarea actiunilor unei companii, in conditiile in care valoarea acestora scade, intr-o singura sedinta, cu mai mult de 15%. Astazi - dupa ce cotatiile Bancii Transilvania si cele ale BRD au scazut mai mult - BVB a decis sa extinda limita, acceptand tranzactionarea tuturor actiunilor, cu conditia ca acestea sa nu se devalorizeze, pana la finalul sedintei, cu mai mult de 40%.



La momentul la care BVB a comunicat ca va continua tranzactionarea, in conditii extraordinare, cotatiile Bancii Transilvania scazusera deja nu cu 15%…