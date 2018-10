Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Buzau intenționeaza ca in urmatoarea ședința ordinara a CLM sa modifice hotararea nr 181/2018 privind aprobarea prețurilor și tarifelor locale de transport, producere, distribuție și furnizare a energiei termice pe baza de gaze naturale practicata de Regia Autonoma Municipala Buzau. Anunțul…

- Imprudenta la volan creeaza situatii dramatice. Un accident grav s-a produs in aceasta seara in localitatea vasluiana Fundu Vaii. Potrivit primelor informatii furnizate de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, patru persoane au ramas incarcerate.

- Consiliul Judetean Constanta va aproba in sedinta de pe data de 28 septembrie 2018 programul judetean de dezvoltare privind dotarea unor unitati de invatamant din mediul rural din judet cu grupuri sanitare tip container. 17 dintre unitatile administrativ teritoriale din judetul Constanta au cel putin…

- Energia termica, transportul in comun, strazile, dar si salile de concerte sau alte activitati ce tin cultura, recreere si religie: acestea sunt prioritatile primariilor celor mai mari orase din Romania. Concluzia se desprinde dintr-un studiu recent realizat de Partidul Oamenilor Liberi. „Este tipic…

- ANALIZA. Romania are numai 10 fotbaliști care evolueaza la cele 80 de echipe calificate in grupele Champions si Europa League. O situatie mai dramatica s-a petrecut in sezonul 2015-2016, insa Puiu a dus echipa la European. ...

- Romania nu va avea nicio reprezentanta in grupele cupelor europene, dupa ce FCSB și CFR Cluj au fost eliminate in play-off-ul Europa League. Consecințele acestui sezon ratat se vor resimți serios in anii ce vor urma. Pentru a doua oara de la introducerea sistemului cu grupe și in Cupa UEFA/Europa League,…

- Starea de sanatate a lui Viorel Lis se deterioreaza pe zi ce trece. Fostul edil al Capitalei nu se simte deloc bine dupa accidentul vascular pe care l-a suferit, iar veștile triste au fost confirmate chiar de catre soția acestuia. Oana Lis care a spus ca se roaga neincetat, ca merge la biserica și ca…

- Criza de apa din Bacau care dateaza de aproape o saptamana a creat o situatie foarte grava la Spitalului Judetean Bacau, unde au fost reprogramate zeci de operatii care nu erau urgente. Astfel, spitalul, in care se afla in jur de 1.000 de pacienti, functioneaza la limita de avarie de acum cateva zile.…