- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1058/VIII/3 din 14 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului IFRIM IONUȚ, la data faptelor șef al Sectorului poliției de frontiera…

- Chirurgul timișorean Mihai Ionac, șeful Secției de Chirurgie Vasculara de la Spitalul Județean din Timișoara, este acuzat de atitudini jignitoare fața de asistente. Mihai Ionac, șeful Secției de Chirurgie Vasculara de la Spitalul Județean din Timișoara, a fost reclamat la Colegiul Medicilor pentru ca…

- Vremea in Romania. Traficul se desfasoara ingreunat, la nivel national, din cauza stratului de zapada, iar mai multe drumuri sunt inchise.Meteorologii au emis, joi seara, o avertizare cod galben de ninsori si viscol pentru mai multe judete din vestul si nordul tarii,.

- Dupa o perioada in care s-a aflat pe locul 2 in topul celor mai apreciați lideri politici din Romania, fiind depașit de Gabriela Firea, primarul Capitalei, președintele Klaus Iohannis revine pe prima poziție, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, pentru…

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal. Femeia de 69 de…

- Cod portocaliu de vreme rea este si in 19 județe din Romania. Noaptea trecuta, mai multe drumuri de importanța naționala au fost inchise din cauza ninsorilor si a vantului puternic. Iar zeci de soferi de camioane au ramas blocați.

- Stela Furcovici a cunoscut faima nationala gratie rolului principal pe care l-a interpretat in filmul "Ecaterina Teodoroiu". Din pacate, actrita a avut un sfarsit tragic.Pe Stela Furcovici, publicul din Romania o tine minte drept eroina principala din filmul de referinta "Ecaterina Teodoroiu", acolo…

- Medici din 68 de spitale au avertizat-o pe Theresa May, prim-ministrul britanic, ca pacientii sunt lasati sa moara pe holuri la unitatile de primiri urgente supraaglomerate ale serviciului public de sanatate NHS, informeaza DPA. Într-o scrisoare datata cu ziua de miercuri si publicata online de…

- O fetita in varsta de 12 ani a fost prinsa sub un tramvai, joi, in orasul Arad, Romania, pompierii reusind sa o scoata in viata. Copila a fost preluata de o ambulanta si transportata la spital, scrie realitatea.net.

- Vineri seara un incendiu a fost sesizat, prin apel la 112, acesta fiind localizat pe Soseaua Colentina din Sectorul 1 al Capitalei. La fata locului s-au deplasat echipe de pompieri si politisti ai Sectiei 7. „Au fost evacuati mai multi locatari, iar dupa stingerea incendiului, in apartament…

- Situatie mai putin intalnita in urma unui proces din Romania. Doua persoane au fost obligate de instanta de judecata sa faca publica pe conturile lor de Facebook hotararea judecatoreasca prin care au fost puse la plata unor daune morale de catre doi reclamati pe care i-au jignit, inclusiv pe reteaua…

- Cupru Min Abrud, societatea care exploateaza zacamantul de la Rosia Poieni, unde se afla 60% din rezervele de cupru ale Romaniei, a depasit in 2017, pentru prima data in istoria companiei, cota de 8.000 de tone de cupru pur obtinut, in urma prelucrarii a 38.300 de tone de concentrat. Consiliul…

- Cel mai mare Centru de Mari Arși din Romania, realizat in cadrul Spitalului Județean Timișoara, nu și-a deschis porțile nici in anul 2017. Asta deși lucrarile la primele trei din cele cinci saloane au fost finalizate la sfarșitul anului 2016, cu bani de la Consiliul Județean Timiș. De asemenea, in 2017…

- Cum se ajunge la o asemenea perceptie negativa și la acest nivel de neîncredere în politica româneasca? Avem de-a face cu o tema interesanta de reflecție, iar cercetarile sociologice, cum este cea de fața, ofera explicații. Iata câteva dintre acestea, scrie sociologul clujean…

- Procurori de la Secției de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetul instanței supreme au trimis in judecata Compania Naționala de Cai Ferate (CFR) pe care o acuza de vatamare corporala din culpa. In rechizitoriul transmis Judecatoriei Hațeg procurorii noteaza ca in 14 septembrie 2014,…

- Jaime Penedo renunța la Dinamo. Totul a plecat de la bani. Situație tensionata la Dinamo, dupa ce portarul Jaime Penedo (36 de ani) a anunțat conducerea clubului bucureștean ca nu se va prezenta la reunirea lotului. Motivul acestui”divorț” il reprezinta banii. Astfel, conform Telekom Sport, jucatorul…

- "Eu va spun care este pucntul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel in Ierusalim. Ar trebui sa ne gandim foarte serios. Sunt si chestiuni practice. Toate institutiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim si ambasadorii si personalul…

- Taxa clawback este singura cauza pentru care continua sa dispara medicamentele ieftine, sub 25 de lei, in marea lor majoritate fabricate in tara si utilizate de peste 8 milioane de pacienti, precizeaza Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER).

- Marii retaileri au deschis cu 18% mai putine magazine in Romania in 2017, fata de anul anterior, insa asteapta afaceri mai mari, in medie, cu 11,3%, potrivit studiului Retailers’ METRICS, realizat de compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Anul viitor vine cu o provocare pentru…

- Asociatia "Suflete Deschiseldquo; si SC Arimex Comexim 2000 SRL au adus Vestea minunata pacientilor internati la Spitalul Judetean Constanta. "Complotandldquo; cu Asociatia Studentilor Crestini Ortodocsi din Romania ASCOR , Asociatia "Suflete Deschiseldquo; si SC Arimex Comexim 2000 SRL au facut ca…

- Sectia de obstetrica-ginecologie a Spitalului Judetean Targu Jiu este intr-o stare grava de degradare. Peretii sunt decojiti, mobilierul este vechi si ruginit, la fel ca instrumentarul medical, unele ferestre nu au nici geamuri si vantul sufla prin ele.

- Organismul anticorupție al Consiliului Europei (GRECO) a decis sa ceara Romaniei informații privind modificarile la legile justiției, pana in 15 ianuarie 2018. Aceste informații vor fi analizate la reuniunea GRECO din martie, urmand sa fie facute și evaluari urgente ale proiectelor privind sistemul…

- In pragul Craciunului, luna cadourilor aduce pentru micuții care vin pe lume in Timișoara speranța de viața. Organizația ”Salvați Copiii” Romania va dona marti echipamente medicale performante Secției de neonatologie din cadrul Maternitații ”Bega” a Spitalului Județean Timișoara, locul unde anual vin…

- Consumul ridicat de antibiotice a facut din Romania una dintre țarile europene cu cele mai mari rate de rezistența a bacteriilor la tratament. Rezistența la antibiotice a fost catalogata in cadrul unei reuniuni a ONU ca fiind „cel mai mare și urgent factor de risc global care necesita atenție internaționala…

- La Spitalul Județean Timișoara, la Clinica de Chirurgie Vasculara, a avut loc o intervenție endovasculara care a fost realizata pentru prima data in țara noastra. Este vorba despre o intervenție deosebit de complexa, care reprezinta o alternativa la chirurgia deschisa și in urma careia recuperarea este…

- Un camion plin cu porci este blocat, inca de sambata, la Albita, in zona neutra dintre Romania si Republica Moldova. Animalele trebuiau sa ajunga la un abator din tara vecina, insa nu pot trece granita deoarece exportatorului ii lipseste un act. Nu pot fi nici intoarse in tara, din cauza alertei de…

- Medicul pediatru imunolog Alexis Cochino spune ca viețile a aproape 100 de copii sunt puse in pericol in acest moment din cauza lipsei imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania. Intr-un interviu pentru Europa FM, medicul a izbucnit in lacrimi, devoaland faptul ca, din cauza acestei probleme,…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, i-a primit, marti, la sediul Parchetului de pe langa ICCJ, pe Matthew Hiller si Anca Pop, procurori federali din cadrul Departamentului de Justitie al Statelor Unite. "In cadrul discutiilor a fost subliniata excelenta relatie de cooperare judiciara…

- Primul deces din cauza lipsei tratamentului cu imunoglubulina s a inregistrat in aceasta dimineata. Anuntul a fost facut de fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu. O femeie din Alba a murit dupa ce nu a primit tratamentul cu imunoglobulina.Doamna Maria M., 69 de ani, a decedat in aceasta dimineata…

- Denisa de la Bambi s-a despartit de Catalin Cazacu, dar tine legatura zilnic cu fostul iubit, desi acesta este implicat intr-o relatie. O situatie complicata cu care actuala partenera a pilotului s-a impacat. Cantareata a vorbit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , despre…

- Noua cetateni romani, cu varste cuprinse intre 26 si 59 de ani, suspectati de apartenenta la o retea care a furat mai multe tone de produse fitosanitare in zece localitati franceze pentru a le revinde in Romania, au fost arestati in Romania, Belgia si Germania, au anuntat anchetatori francezi.Suspectii…

- Fostul presedinte al CSM Horatius Dumbrava se intreaba, intr-o postare publicata pe Facebook, in urma publicarii hotararii Sectiei pentru procurori dupa controlului Inspectiei Judiciare la DNA si in care se dispun verificari pentru remedierea deficientelor constatate la nivelul sectiei de combatere…

- 30 noiembrie este o zi extrem de importanta in calendarul crestin ortodox. Astazi se sarbatoreste Sfantul Andrei, o sarbatoare foarte mare pentru toti credinciosii. Sfantul Andrei este considerat ocrotitorul Romaniei.In aceasta zi extrem de importanta sunt foarte multe lucruri care este interzis…

- Lipsa totala a dinților este prezenta la peste un sfert din populație, iar o treime dintre pacienții care ajung la stomatolog au o edentație accentuata. Zilele trecute au avut loc la Timișoara lucrarile celui mai mare forum romanesc dedicat exclusiv stomatologiei, eveniment ce a reunit peste 500 de…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, vineri, ca Romania se confrunta cu un deficit foarte mare de piata muncii in sectoare precum IT, sanatate, constructii si agricultura, iar romanii care au plecat sa munceasca in afara, multi

- Sebeș Grupul Daimler iși continua strategia de implicare in dezvoltarea durabila a comunitaților din Cugir și Sebeș. Cea mai recenta acțiune a Grupului reprezinta sponsorizarea secției de Pediatrie din Sebeș cu un ecograf in valoare de peste 93.000 lei. 12.000 de copii au beneficiat de la inceputul…

- Mirabela Dauer e una dintre artistele din Romania, care a urmat celebra dieta Dukan. Spre deosebire de alte exemple in care vedetele au reusit sa scape de kilogramele in plus, ei i-a provocat probleme de sanatate. In cadrul unui interviu, cantareata a povestit ca a fost la un pas sa ajunga de urgenta…

- Ieri, 14 noiembrie, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Leordina au efectuat o actiune de verificare a activitatilor de comert in piata agroalimentara din comuna Repedea. Politistii au identificat o femeie din Poienile de sub Munte care detinea 85 pachete de tigari, netimbrate in Romania. Acestea erau…

- Banca Nationala a României (BNR) sustine cresterea consumului si a salariilor, dar cu dozajul necesar, în functie de productivitatea muncii, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Centrale, Mugur Isarescu, la Conferinta anuala a Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din România…

- Pacientii operati la Spitalul Judetean Braila sunt plimbati din sala de operatie pe holuri, printre vizitatori. De asemenea, ei folosesc acelasi ascensor cu care urca vizitatorii, iar DSP nu poate face control, pentru ca singurul inspector pe care-l are este bolnav.

- O prahoveanca a fost nevoita sa dea in judecata Casa de Asigurari de Sanatate Prahova pentru a-i salva viața copilului din pantec, care s-a nascut cu o malformație grava a inimii. Funcționarii CAS Prahova au refuzat eliberarea formularului E 112 necesar unei intervenții chirurgicale la un spital din…

- Pacienții din Vaslui sunt transportați la spital cu aceleași mașini de salvare care duc, cu încalcarea legii, tuburi de oxigen insalubre și care ar putea exploda oricând. Un astfel de transport a fost facut chiar de catre purtatorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanța Județean…

- Pacienții care au suferit arsuri pe suprafețe extinse vor putea fi tratați in curand la cel mai mare spital din vestul țarii. La un an de la inaugurarea spațiului de la Casa Austria și la aproape șapte ani de la demararea proiectului, vor veni și primele echipamente. ”Aparatele pentru secția de ATI…

- ”Regele” este un car de nervi, in ultima perioada! Cauza: Ianis Hagi nu prinde echipa la Fiorentina! De aceea, fostul international este mai mereu ursuz, ba chiar ii sare tandara imediat. S-a intamplat in urma cu putin timp, intr-un celebru club din Mamaia. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat…

- Situatie cel putin halucinanta la o primarie din Romania. Institutia este la un pas de a ramane fara sediu din cauza unui...divort. Nu este nicio gluma. Sediul primariei din Manoleasa, judetul Botosani, este scos la licitație. Cladirea a fost cumparata de fostul primar de la o familie din localitate…

- In aceasta dimineața, politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala Calinești și luptatori din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale Argeș, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul I.G.P.R efectueaza 11 perchezitii domiciliare pe raza comunelor Calinești și Priboieni,…

- Tudor Pogacean, un tanar IT-ist pasionat de poezie, isi vinde, inspirat de tragedia din Colectiv, primul volum de versuri pentru a contribui la campania de utilare a sectiei de arsi a Spitalului de Urgenta din Cluj. Unul dintre cele mai prospere orase din Romania nu a reusit sa adune 33.000 de euro…

- Dezvoltarea jocurilor de noroc online a creat o piața imensa in Romania. Fie ca a fost vorba despre poker, pariuri sportive sau cazinouri online, incepand cu anii ’00, din ce in ce mai mulți romani s-au lasat atrași de acest fenomen. Ca de fiecare data, statul roman a fost surprins, iar legislația nu…

- Adrian Cristea a plecat pentru cateva zile la Londra, acolo unde se relaxeaza alaturi de noua lui cucerire. Conform unei surse din aturajul fotbalistului, Adrian Cristea sufera enorm pentru ca a fost nevoit sa puna ghetele in cui. "E foarte suparat ca nu isi gaseste echipa. Asta e unul din…