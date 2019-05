Stiri pe aceeasi tema

- Exemplu senzațional de karma instanta, la bordul unui avion. Un barbat a murit in urma unui infarct, dupa ce a incercat sa stranga de gat o femeie, la bordul unui avion. Totul, dupa ce a lovit un alt pasager cu telefonul in cap.

- Un barbat a murit in urma unui atac de cord, dupa ce a incercat sa stranguleze o femeie in avion. De asemenea, acesta i-a amenințat pe ceilalți pasageri in timpul zborului, spuandu-le ca daca vor...

- Scene de groaza in familia șefului unui post de poliție!Barbatul și-a amenințat soția cu cuțitul, iar pe fiica sa a strangulat-o și a lovit-o de toți pereții. Ce pedeapsa va primi pentru faptele sale

- Situatie jenanta pentru Arnold Schwarzenegger. In timpul unui concurs sportiv din Africa de Sud, celebrul actor a fost lovit, pe neasteptate, cu picioarele in spate de catre un barbat. Imaginile au devenit virale in mediul online.

- Un barbat de 53 ani, din Galati, a fost gasit mort in apartamentul in care locuia in timpul unei executari silite efectuate de executorul judecatoresc insotit de jandarmi, a declarat, vineri, purtatorul de...

- O femeie care a intrat intr o biserica din San Diego in timpul slujbei de Pasti purtand un copil pe bratul stang si aratand o arma cu mana dreapta a fost retinuta de enoriasi dupa ce a amenintat ca va arunca in aer biserica, au afirmat politia si martorii, relateaza luni dpa, citat de Agerpres.ro. Predica…

- Un barbat de 40 de ani din Braila a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru tentativa de viol, potrivit informatiilor furnizate miercuri de purtatorul de cuvant al IPJ Braila, inspector Laura Belciugan, informeaza Agerpres.Citește și: Rampa de gunoi a Clujului ar putea fi inchisa in…

- Situație dramatica la Arad: o femeie a fost batuta și teorizata cu cuțitul de bucatarie de catre soțul ei, chiar sub ochii copiilor. Nici aceștia nu au scapat de furia tatalui, care i-a amenințat cu moartea. Disperata, tanara de 24 de ani a cerut ajutorul polițiștiilor Biroului de Ordine Publica, care…