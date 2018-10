In ciuda alianței facute pentru a-i destabiliza pe Crocodili, Cameleonii și Lemurii au pierdut seara trecuta jocurile de Nominalizare și Salvare, astfel ca au fost nevoiți sa desemneze cate un om pentru Duelul care va avea loc astazi, de la ora 20.00, la Antena 1. In prima dimineața pe insula pustie din Madagascar Crocodili s-au trezit cu gandul la razbunare, dupa ce la ultima lupta pentru Teritoriu, Cameleonii și Lemurii s-au aliat impotriva lor. ”A fost groaznic din toate punctele de vedere. E ca in viața, daca nu ești puțin pervers, nu o duci bine… dar invațam și noi!”, a spus Roxana Chiperi.…