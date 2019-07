Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii CJ Dambovita au facut o vizita pe teren, in localitatile Iedera si Valea Lunga, pentru a analiza pagubele produse de precipitatiile abundente cazute in ultima perioada. Dupa convocarea de marti a Comitetului Pentru Situatii de Urgenta, Consiliul Judetean Dambovita si Institutia Prefectului…

- Daca urmarești prezentarea ce precede decolarea, ar trebui sa ai o noțiune foarte clara vizavi de rolul ieșirii de urgența de la avion. Un pasager a confundat-o insa cu ușa de la toaleta.

- ANM a emis avertizari de tip nowcasting in mai multe localitați, atat in județe din Moldova, cat și din zona de vest a țarii. Sub avertizare cod roșu se afla, pana la ora 19.00, și patru localitați din Bacau, respectiv Filipești, Lipova, Damienești... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a reunit, in ședința extraordinara, vineri 7 iunie 2019, de la ora 13, principala tema de discuție pe ordinea de zi fiind Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de sinteza nr. 3 privind apararea impotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice…

- Un avion s-a prabușit pe aerodromul Strejnicu din Ploiești, cel mai probabil, dintr-o eroare de pilotaj. Din primele informații, pilotul a fost transportat de urgența la spital. Pilotul care s-a prabușit ar fi ieșit singur din avion. Potrivit primelor informații, acesta ar fi incepator, avand doar 60…

- Localnicii din 24 localitati de pe Valea Muresului si zona Chisineu-Cris reclama ca de aproximativ trei saptamani nu li s-au mai ridicat gunoaiele menajere, astfel ca atat la containerele publice cat si pe strazi s-au acumulat cantitati mari de deseuri.Cu privire la aceasta situatie, reprezentantii…

- Cinci comune din judetul Bistrita-Nasaud au fost afectate de inundatii in urma ploilor abundente, potrivit bilantului transmis miercuri de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), codul portocaliu hidrologic emis pentru aceasta zona a tarii expirand la ora 6,00 dimineata, potrivit Agerpres.…

- sursa foto: animal zoo Din cand in cand, din ce in ce mai des in ultimul timp, autoritațile fac exces de zel in a prezenta opiniei publice date care ar trebui sa justifice niște alerte meteorologice. Un asemenea exemplu il avem in legatura cu un comunicat ISU Neamț, probabil trecut și prin filtrul Instituției…