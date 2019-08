Stiri pe aceeasi tema

- Șase state membre ale UE - printre care și Romania - și-au exprimat dorința de a primi o parte din migranții aflați la bordul navei umanitare Open Arms, blocata in largul insulei italiene Lampedusa. Cel puțin așa afirma premierul italian Giuseppe Conte.

- Fondatorul organizatiei neguvernamentale spaniole Open Arms, Oscar Camps, a declarat sambata pe insula Lampedusa (sudul Italiei) ca Uniunea Europeana pune vietile migrantilor care incearca sa ajunga in Europa in mainile mafiilor care fac trafic de persoane, deoarece nu le permite sa navigheze pe…

- Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, a anuntat, joi, ca-si retrage sprijinul pentru guvernul condus de Giuseppe Conte si a cerut alegeri anticipate. Decizia vine pe fundalul unui conflict de durata intre partidele din coalitia de guvernare, accentuat in ultima perioada de disputele create…

- Gheorghe Dinca are interdictie de a intra pe teritoriul Italiei, dupa ce a fost plecat alaturi de familie in aceasta tara pentru a munci. Barbatul a revenit insa in Romania dupa ce a fost acuzat ca ar fi vrut sa o violeze pe fiica unei femei cu care avea o relație amoroasa. Potrivit Mediafax, Dinca,…

- Luigi Di Biagio (48 de ani) a anuntat, ieri, ca demisioneaza din functia de selectioner al Italiei U21. Decizia vine la o zi dupa ce echipa sa a fost eliminata inca din faza grupelor la Campionatul European de tineret. Italia a incheiat pe locul secund grupa A, cu sase puncte, la egalitate de puncte…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut vineri o audienta privata la Papa Francisc, aflat intr-o vizita de stat si o calatorie apostolica in Romania, in cadrul careia a evocat nevoia de unitate si solidaritate resimtita in prezent la nivelul continentului european. Potrivit unui comunicat…

- Muzeul National al Taranului Roman anunta incheierea proiectului "CU TENDA" - STORIES, IMAGES AND SOUNDS ON THE MOVE (Living Memory of Southeastern Europe), proiect co-finantat prin programul Europa Creativa al Uniunii Europene si derulat in parteneriat cu Association Center for Intercultural Dialog…