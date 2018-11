Stiri pe aceeasi tema

- In Delta Dunarii, nivelul apei a scazut brusc, iar de aproximativ o luna localnicii nu mai pot iesi la pescuit, iar turistii nu pot vizita frumusetile Deltei. Oamenii sunt disperați. „De mai bine de o luna, barcile nu mai pot iesi. Apa a scazut foarte tare, iar autoritatile se fac ca ploua. Vin turisti…

- Pe mine nu ma va convinge nimic sa renunț la clasicul meu trenci bej. Am unul de ani de zile, pe care il resuscitez in fiecare toamna cu nerabdare și descopar in fiecare sezon noi variante de styling pentru el, astfel incat sa nu ma plictisesc niciodata de el. Trenciul lucios 1 of 5 Recunosc și ca trenciul…

- Cauți o alternativa cool la clasicele ținute de toamna? Salopeta este unul dintre cele mai iubite item-uri ale sezonului actual și imbina utilul cu placutul intr-o maniera moderna și versatila. Simțim din plin inspirația anilor 70 in designul salopetelor actuale. Pe langa modelele clasice sa spunem,…

- Trecerea de la un anotimp la un altul are efecte secundare și asupra organismului uman, mai ales atunci cand variațiile de temperatura sunt frecvente și uneori bruște. Aceste variații iși pun amprenta și asupra parului nostru, organism viu și el, ce suporta modificarile climatice cat și cele ce intervin…

- Uraganul Florence a deversat 'cantitati monumentale' de precipitatii chiar daca forta sa a slabit, a declarat sambata Roy Cooper, guvernatorul Carolinei de Nord, stat din sud-estul SUA cel mai afectat de intemperii, transmite AFP. 'Multi oameni care cred ca uraganul i-a ocolit nu s-au confruntat…

- Ladislau Boloni, fost selectioner al României si acum tehnician pe banca celor de la Antwerp, a vorbit într-un discurs despre prostia de la CFR Cluj. ”M-am bucurat fiindca prostia a fost pedepsita! Explicati-mi si mie cum, dupa ce iei campionatul,…

- Peste 65% din locurile cu taxa, plus alte 200 bugetate sunt libere, la Universitatea de Vest din Timisoara, pentru sesiunea de toamna a admiterii. Rectorul institutiei a spus ca a crescut numarul locurilor libere fata de anul trecut si pentru ca s-au inscris mai putini elevi la Bac.

- Aproximativ 59 de milioane de euro din fondul de coeziune sunt investiti in modernizarea ecluzelor de la canalele "Dunare - Marea Neagra" si "Midia Navodari - Poarta Alba", care leaga portul Constanta, de la Marea Neagra, de fluviul Dunarea, in sud-estul Romaniei, informeaza Comisia Europeana, printr-un…