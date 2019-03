Situație critică din cauza prafului în Timișoara, dar primăria nu are nicio reacție Timișoara risca sa intre in procedura de infringement din cauza poluarii cu praf, dar primaria refuza sa comunice un plan de acțiune. Astazi la Prefectura Timiș a avut loc o noua ședința a Grupul județean privind coordonarea aplicarii planurilor de menținere a calitații aerului și a planurilor de calitate a aerului, unde s-a discutat și despre […] Articolul Situație critica din cauza prafului in Timișoara, dar primaria nu are nicio reacție a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Va reamintim ca, vineri, PSD Timiș și-a ales noua conducere, dupa ce de mai bine de un an și jumatate aceasta a fost condusa interimar de Calin Dobra. Președintele CJ Timiș a fost confirmat in urma alegerilor ca președinte al filialei Timiș a PSD. El va conduce impreuna cu Alfred (Freddy) Simonis…

- Un copil de aproximativ un an a decedat de gripa la Timișoara. ”Este vorba de un pacient care a fost adus in weekend de la Distrofici; de pe Strada Teiului ... The post Copil decedat, in Timiș, din cauza gripei appeared first on Renasterea banateana .

- Florentin Banu, omul de la care Nestle a cumparat fabrica de la Timisoara, cunoscut ca si „parintele napolitanelor Joe”, susține ca relocarea companiei in Ungaria este un act firesc.„In opinia mea exista trei factori (n.r. pentru inchiderea fabricii de la Timisoara): sindicatele si lipsa fortei…

- Unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata locala a bunurilor de larg consum va inchide singura fabrica pe care o detine in Romania, la Timisoara, unde produce napolitanele Joe (brand romanesc). Informatia a fost confirmata oficial de Gigantul elvetian Nestle. „Am initiat procesul de inchidere a…

- Vremea in Timișoara și județul Timiș se va raci accentuat in zilele care urmeaza, anunța Administrația Naționala de Meteorologie. Incepand de vineri, chiar și ziua maximele vor fi sub zero grade Celsius, iar noaptea vor cobori pana la minus 8 grade. Nu vor lipsi nici ninsorile, mai abundente sambata,…

- Zeci de oameni s-au trezit astazi blocati in gara din Drobeta Turnu Severin. Trenul de la Timisoara, cel in care trebuiau sa urce, a avut o intarziere de 240 de minute, adica patru ore, dupa ce in zona Lugoj mai multi copaci au cazut pe linia de inalta tensiune din cauza iernii.

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara, doua trenuri sunt blocate, duminica, din cauza caderilor de arbori peste linia ferata. „Doua trenuri de calatori oprite in apropierea garii Strambuta si Zam din cauza blocarii liniei ferate de copaci cazuti. 20 de oameni, printre…

- Incepand cu 1 ianuarie 2019, un numar de 206 cladiri aflate in diverse faze de degradare vor fi supraimpozitare pana la 500%. Marin Lupaș, consilier local independent, a fost singurul care s-a abținut de la vot, considerand ca masurile propuse nu țin cont de anumite aspecte problematice, de care chiar…