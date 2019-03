Stiri pe aceeasi tema

- Cele șapte echipe ramase in cursa la Asia Express- Drumul Elefantului, vor ajunge in India. "Va fi un spectacol al senzațiilor tari, care de abia acum incepe!", spune Gina Pistol. O noua țara inseamna pentru concurenți o noua etapa, in care vor fi nevoiți sa se descurce in aceleași condiții grele ca…

- Duminca seara, de la 20:00, pe Antena 1, cele șapte echipe ramase in cursa celui mai dur reality-show, Asia Express- Drumul Elefantului, vor ajunge in India: ”Va fi un spectacol al senzațiilor tari, care de abia acum incepe!”, spune Gina Pistol.

- Luni seara, pe Antena 1, concurenții Asia Express au parcurs ultima etapa din Sri Lanka. In urma unei probe fizice, Cosmin Seleși s-a accidentat și nu a mai putut sa continue cursa, iar la final, imunitatea a fost caștigata de Ana Morodan și Teleșpan, care și-au asigurat locul in prima etapa din India.

- Luni seara, pe Antena 1, concurenții Asia Express au parcurs ultima etapa din Sri Lanka, in lupta pentru imunitate și un bilet de avion catre India, a doua parte din Drumul Elefantului. Deși Oase și CRBL s-au bucurat de o zi plina de relaxare, in urma avantajului caștigat in ediția trecuta, restul concurenților…

- Marți seara, pe Antena 1, trei echipe au intrat in cursa pentru ultima șansa, in cea de-a doua etapa Asia Express - Drumul Elefantului, din Sri Lanka. Clasamentul recalculat in funcție de misiunea opționala de luni seara i-a salvat pe Șerban Copoț și Cosmin Seleși, care au caștigat pentru a doua oara…

- A venit potopul in Asia Express! Concurenții au fost nevoiți sa faca autostopul in ploaie. CRBL, Oase, Șerban Copoț și Comin Seleși au dansat in timp ce au așteptat sa-i duca cineva la Gina Pistol, astfel incat sa incheie cursa pentru imunitate.

- Deși apar foarte rar impreuna, Gina Pistol și Smiley nu iși mai ascund relația. De curand vedeta TV care prezinta mai multe show-uri a recunoscut ca i-a fost dor de iubitul ei in perioada in care a fost plecata doua luni in India pentru filmari. Imediat dupa revenirea din Asia, Gina Pistol…

- Chiar in acest moment, vedetele ce au acceptat provocarea celui de-al doilea sezon „Asia Express” se afla alaturi de intreaga echipa in India, țara in care vor incheia itinerariul de peste 4000 de kilometri, Drumul Elefantului.