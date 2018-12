Stiri pe aceeasi tema

- Joi, BVB a incheiat ziua pe rosu, indicele principal BET inregistrand o scadere de 0,13%. Electrica, -1,8%, si OMV Petrom, -1,29%, au fost printre cele mai importante scaderi din punct de vedere al valorilor tranzactionate. Vineri, indicele BET a inregistrat, dupa prima ora, un minus de 0,31%.…

- Bursa de la Bucuresi a deschis sedinta de vineri in scadere, indicele principal BET afisand un minus de 0,19% la ora 10.15, in timp ce BET-TR, care reflecta atat evolutia pretului actiunilor din prima liga bursiera de la Bucuresti, cat si dividendele oferite de acestea, are minus 0,18%.

- Indicii Bursei de Valori de la București (BVB) au incheiat saptamana pe o scadere puternica, in așteptarea ședinței prin Guvernul poate adopta a doua Revoluție fiscala, informeaza Mediafax.BET, principalul indice, care include 15 cele mai lichide companii de pe piața de capital romaneasca,…

- Bursa de la Bucuresti a deschis in crestere sedinta de joi, iar la 30 de minute de la deschidere indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 companii, crestea cu 0,46%, pana la 7.509,44 puncte. Bursa a închis în scădere puternică pe toţi indicii bursieri şedinţa…

- Situație incredibila la Buresa din București la doar cateva minute de la deschidere.Dupa primele 10 minute de tranzacționare, bursa de la București arata joi o creștere ușoara a indicelui BET, al celor mai lichid companii listate, de 0,6%, la 7.540 puncte. Piața a deschis in scadere,…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de miercuri, iar rulajul a fost de aproximativ 88,55 milioane de lei (19 milioane euro).Indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 actiuni, a inregistrat o depreciere de 0,15%, la 8.567,83…

- Sedinta de tranzactionare de luni a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) s-a deschis pe plus, iar la 90 de minute de la inaugurare indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 companii, crestea cu 0,74%, pana la 8.729,42 puncte informeaza Agerpres. Valoarea totala a schimburilor realizate…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de luni, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 actiuni, s-a apreciat cu 0,12%, ajungand la 8.573,48 puncte, informeaza Agerpres.Indicele BET-Plus, care arata evolutia celor…