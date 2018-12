Stiri pe aceeasi tema

- Demografia, disciplina scazuta de plata in economie si nivelul scazut al intermedierii financiare sunt principalele vulnerabilitati structurale ale Romaniei, arata „Harta a vulnerabilitatilor structurale ale Romaniei”, prezentata luni si realizata de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Transferul contributiilor de la angajator la angajat a creat o situație bizara. O zi de concediu medical ar putea fi platita cu pana la 36% mai mult decat o zi petrecuta la munca.Diferențele dintre zilele de concediu medical și cele de zi de munca normala ar fi aparut in urma transferului…

- Situație absurda in Buzau, unde o copila ar putea fi executata silit de spitalul in care a fost internata in urma unui accident rutier. Fetița ar putea fi obligata sa achite cheltuielile de spitalizare.

- Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica un proiect de ordin privind infiintarea unei comisii de analiza a solicitarilor de transfer in strainatate pentru ca pacientii cu arsuri grave sa beneficieze de tratament.

- Un lichidator judiciar, condamnat la opt luni de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la tentativa de inselaciune intr-un dosar in care a fost judecat si Zaher Iskandarani, continua sa profeseze chiar daca legea prevede ca o persoana aflata intr-o astfel de situatie „este nedemna de a fi practician…

- Ministerul Sanatații a creat o comisie de ancheta care a examinat calitatea asistenței medicale acordata pacienților in acest spital. La baza anchetei au stat mai multe petiții depuse de cetațeni.

- Pacienții singurului spital pentru bolnavii de lepra din Romania sunt lasați sa moara de foame! Angajații fac un apel disperat pe Facebook catre cei care isi permit sa doneze alimente, in special varza si castraveti. Spitalul de la Tichilesti s-a transformat in casa pentru ultimii pacienti cu lepra…

- Medicul Stefan Lazar de la Spitalul ''Victor Babes'' a precizat vineri ca se infirma suspiciunea de febra tifoida in cazul barbatului din aeronava care a fost izolata la sol la inceputul acestei saptamani, pe Aeroportul ''Henri Coanda'' din Bucuresti.