- Situație alarmanta in zona de munte a județului Buzau. Cele mai multe dintre cele peste 100 de poduri și punți pietonale care traverseaza raul Buzau, majoritatea mai vechi de 40 de ani, sunt un adevarat pericol pentru sutele de localnici nevoiți sa le traverseze zilnic. Cele mai mari probleme sunt in…

- (UPDATE) Un copil de 11 ani din orasul vasluian Negresti a murit astazi dupa ce s-a electrocutat. Potrivit primelor informatii, acesta se afla impreuna cu un frate mai mare, iar incidentul s-a petrecut dupa ce s-a urcat pe un stalp de electricitate. Doua echipaje medicale din cadrul SMURD au intervenit…

- Nu exista date care sa indice existența unui risc radiologic pentru populația Romaniei, arata, intr-un comunicat comun, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta, Comisia pentru Controlul Activitaților Nucleare și Agenția pentru Protecția Mediului. „​In ceea ce privește informațiile aparute in spațiul…

- UPDATE, 15.08, ora 06:00 – Doi minori dintre cei patru minori disparuti ieri in comuna Bolotesti, din judetul Vrancea, au fost gasiti. Ei nu au suferit vatamari. Mama a sesizat prin apel la 112 ca acestia ar fi plecat ieri la scaldat, in jurul orei 18:00, si nu au mai revenit la domiciliu. In zona au…

- In comuna Cumpana, opt gospodarii in pericol sa se prabuseasca În comuna Cumpana, din judetul Constanta, opt gospodarii sunt în pericol sa se prabuseasca, dupa ce au cazut noi bucati din malul surpat la marginea localitatii. Autoritatile locale spun ca au solicitat case…

- O femeie din Timisoara a fost amendata cu suma de 500 de lei, dupa ce a sunat la numarul de urgente 112 anuntand ca nu poate deschide usa apartamentului si ca a uitat o oala pe foc, existand pericolul producerii unui incendiu. Dupa ce au intervenit, pompierii au constatat ca nu exista nicio oala…

- In urma cu putin timp, s a declansat un incendiu de vegetatie uscata, la iesirea din Dobromir, spre satul Raristea.La fata locului s a deplasat o echipa a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, cu o autospeciala pentru stins incendii cu apa si spuma. ...