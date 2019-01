Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) a fost de 52.991 in intervalul 31 decembrie 2018 – 6 ianuarie 2019, cu 9,1% mai mare comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent (48.546) si cu 32,5% mai mare comparativ cu cel din…

- In prima saptamana a acestui an, morbiditatea prin infectii respiratorii acute in saptamana a fost mai crescuta comparativ cu cea inregistrata in saptamana precedenta, dar s a incadrat in intervalul asteptat, conform unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- In prima saptamana a acestui an, morbiditatea prin infectii respiratorii acute in saptamana a fost mai crescuta comparativ cu cea inregistrata in saptamana precedenta, dar s-a incadrat in intervalul asteptat, conform unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Ministerul Sanatatii, prin Institutul National de Sanatate Publica, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, a raportat la data de 4 ianuarie cea mai recenta statistica a evolutiei infectiilor respiratorii acute, a gripei si a infectiilor respiratorii acute in sezonul 2018…

- O persoana a decedat din cauza gripei, de la inceputul sezonului rece pana pe 30 decembrie 2018 fiind confirmate 67 cazuri de gripa, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor...

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a publicat situatia raspandirii gripei in perioada 3 9 decembrie 2018. Astfel, s au inregistrat 17 noi cazuri confirmate de gripa, morbiditatea prin infectii acute incadrandu se in intervalul asteptat. La nivel national, numarul total…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a publicat situatia raspandirii gripei in perioada 26 noiembrie 2 decembrie 2018. Cert este ca situatia este mai rea decat in aceeasi perioada a anului trecut, dar se observa o imbunatatire a situatiei fata de saptamana anterioara.Astfel,…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a facut publice datele cu privire la raspandirea gripei in Romania, aferente perioadei 15 21.10.2018 S42 2018 . Nu s au inregistrat cazuri confirmate de gripa, morbiditatea prin infectii respiratorii acute incadrandu se in intervalul…