Situaţia umanitară din tabăra de refugiaţi din Al-Hol este "critică" Intr-un comunicat, MSF sustine ca 73.000 de persoane sunt inchise in aceasta tabara, dintre care 94% sunt femei si copii. Dintre aceste persoane, 11.000 sunt "originare din tari terte", dintre care 7.000 de copii, ale caror nevoi umanitare elementare nu sunt asigurate.



"Persoanele stramutate duc lipsa de toate. Alimentarea cu apa in tabara este neregulata, numeroase latrine sunt inutilizabile. Nici nevoile de hrana, adapost si ingrijiri medicale nu sunt satisfacute", asigura ONG-ul.



"Vedem pacienti suferind de diaree acuta severa pentru ca infrastructurile sanitare si alimentarea…

Sursa articol: dcnews.ro

