- Producatorul de semiconductori Qualcomm acuza Apple de secrete industriale, producatorul iPhone fiind acuzat ca a folosit informațiile pentru a imbunatați mai departe o serie de cipuri realizate de Intel, scrie Reuters . De ce este important Acesta este un nou pas in litania de procese dintre cei doi…

- O unitate speciala de politie a intervenit, in acest incident care a avut loc miercuri dimineata in orasul Krefeld, landul Renania de Nord-Westfalia (vestul Germaniei). Situatia a devenit tensionata atunci cand angajati ai biroului local de imigratie si politia au incercat sa puna in aplicare decizia…

- In plin șantier pentru amenajarea Ansamblului Memorial al Marii Uniri și al Monumentului Unirii de la Alba Iulia, primarul municipiului, Mircea Hava, a publicat sambata seara pe rețeaua de socializare Facebook imagini care prezinta cum va arata zona, dupa finalizarea lucrarilor. Acesta solicita totodata…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita autoritatilor guvernamentale sa aduca sub control situatia generata de raspandirea accelerata a virusului pestei porcine africane si atrage atentia asupra situatiei bugetare invocate de Executiv. "Pe fondul crizei generate de extinderea accelerată a virusului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca, luni dimineata, va solicita de la DNA sa se comunice daca exista delegari si detasari in functie ale procurorilor, precum si situatia exacta a acestora.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, scrie pe Facebook ca va solicita luni Directiei Nationale Anticoruptie sa prezinte exact situatia delegarilor si detasarilor, precum si daca sunt situatii in care, la momentul delegarii sau detasarii, nu erau indeplinite conditiile legale.

- Peste jumatate din scolile din Vrancea, fara autorizatie sanitara Foto: Arhiva. În judetul Vrancea, o mare parte a scolilor nu au autorizatii sanitare si de securitate la incendiu. Lipsa banilor este principala cauza a acestei situatii, spun autoritatile. 488 de unitati de învatamânt…