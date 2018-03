Situaţia reală migraţiei în Italia, înaintea alegerilor Doar 30% din italieni estimeaza corect numarul imigrantilor din tara lor, dupa o campanie electorala in care candidati de centru-dreapta, de extrema dreapta sau chiar populisti din Movimento 5 Stelle (Miscarea Cinci Stele) au promis sa expulzeze sute de mii de imigranti clandestini, relata AFP sambata, cu o zi inaintea alegerilor legislative.



Legal, in Italia isi au resedinta circa cinci milioane de straini, adica 8,3% din totalul populatiei de 60,5 milioane. Numarul lor este aproximativ egal cu al italienilor stabiliti in strainatate. Dintre imigrantii legali, romanii sunt de departe… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Silvio Berlusconi si alti candidati de top la alegerile generale din Italia, care se anunta imprevizibile, au vineri ultima sansa de a mai atrage votanti, in ultima zi a campaniei electorale inaintea scrutinului de duminica, informeaza dpa. Berlusconi conduce o coalitie de dreapta care…

- Alianta de dreapta a lui Silvio Berlusconi este favorita la alegerile de duminica, dar nu are asigurat pragul necesar de 40 % din voturi pentru a guverna. In plus, atelajul politic cu extrema dreapta risca sa nu dureze prea mult, potrivit Rador, care citeaza Les Echos .

- Kovesi: S-au pierdut 148 milioane euro. Exista interes la alte institutii pentru a ii recupera? Procurorul sef al DNA, Codruta Kovesi, a declarat, la prezentaea raportului de activitate pentru 2017, ca in urma deciziei CCR privind abuzul in serviciu s-au inchis 275 de dosare, prejudiciul total fiind…

- Mii de manifestanti au defilat sambata dupa-amiaza la Roma impotriva fascismului, la apelul stangii, in timp ce Matteo Salvini, principalul candidat de extrema-dreapta la alegerile legislative de la 4 martie, a adunat peste 15.000 de persoane la Milano, relateaza AFP, conform agerpres.ro. La…

- ''Cred ca am fost total gresit inteles'', a declarat Juncker in fata presei, in marja summitului european care are loc vineri la Bruxelles. ''Ca executiv comunitar, noi credem ca va exista un guvern care poate functiona dupa alegerile'' programate la 4 martie, a subliniat el. Joi, intr-o…

- Noua lege electorala face imposibil un guvern stabil. Fortele politice se infrunta in cadrul unei campanii electorale terne, in care predomina propuneri nerealiste si populiste, potrivit Les Echos , citat de Rador. Conform ultimelor sondaje, 45% dintre italieni nu au inca o optiune si se gandesc sa…

- Violentele se intensifica in Italia cu cateva saptamani inainte de alegerile nationale. Au avut loc ciocniri intre extremisti de dreapta si activisti de stanga, precum si atacuri rasiste, scrie The Guardian.

- Coalitia de dreapta din Italia conduce in sondajele de opinie cu mai putin de doua saptamini inaintea alegerilor legislative, dar rezultatului scrutinului este dificil de prognozat si ar putea conduce la un parlament fara o majoritate stabila, comenteaza miercuri agentia France Presse, preluata de Agerpres.…

- Eurodeputatul Gabriela Zoana, candidat din partea grupului politic S&D, a fost aleasa in functie cu 23 de voturi pentru si 10 impotriva, impunandu-se in fata contracandidatului sau, eurodeputatul Marco Zullo, candidat din partea grupului EFDD si reprezentant al Partidului 5 Stelle din Italia.…

- "Pentru bugetul pe anul 2016, ANAF a fundamentat necesarul de credite destinate cheltuielilor de capital la un nivel initial de 118,94 milioane lei, dar prin rectificare bugetara a fost retrasa suma de 83,967 milioane de lei, creditele bugetare definitive destinate investitiilor, in suma de 34,979…

- ”USR este o construcție mica, a fost o construcție de laborator, a canalizat frustrarea și nemulțumirea publica, a reușit sa intre in Parlament, numai ca s-a autodinamitat in Parlament prin ceea ce face. Parlamentul nu este o strada in care sa te duci cu pancarte, cu luminițe, Parlamentul tradițional-…

- Magda Vasiliu si sotul ei Cosmin Stoian, cel care practic l-a adoptat pe micutul Vlad, isi trateaza fiul in Italia, unde medicii dispun de tratamente moderne pentru cancer. Cei trei se afla de luni bune la Roma si mai vin in Romania doar daca mai au nevoie de documente medicale. Sambata, sotul…

- Italienii au sentimentul ca au fost abandonati de partenerii lor din UE, iar votul lor la alegerile generale din 4 martie risca sa traduca nemultumirea lor, avertizeaza Institutul Jacques Delors intr-un studiu facut public vineri la Bruxelles, informeaza AFP. "Alegerile din 4 martie vor decide modul…

- Italienii au sentimentul ca au fost abandonati de partenerii lor din UE, iar votul lor la alegerile generale din 4 martie risca sa traduca nemultumirea lor, avertizeaza Institutul Jacques Delors intr-un studiu facut public vineri la Bruxelles, informeaza AFP. "Alegerile din 4 martie vor decide modul…

- Bancile europene au o problema cu creditele nepreformante in valoare de 944 de miliarde de euro, care le afecteaza bilanturile, comenteaza Bloomberg. Economistii spun ca multimea clientilor care nu si-au platit datoriile ii fac pe bancheri mai prudenti in acordarea de noi credite, dar…

- Mai multe incidente s-au inregistrat joi seara intre manifestanti ai micului grup de extrema dreapta Forza Nuova si fortele de ordine la Macerata, in centrul Italiei, unde sambata a avut loc un atac armat cu tenta rasista, scrie AFP. In pofida interdictiei de a manifesta, cateva zeci de…

- Partidul anti-imigratie si de extrema-dreapta, Alternativa pentru Germania (Alternative fur Deutschland – AFD), va fi principalul partid de opozitie din noul parlament de la Berlin, dupa ce Uniunea Crestin-Democrata (UCD) condusa de Angela Merkel a format o coalitie cu Partidul Social Democrat al…

- Michael Schumacher a suportat mai multe operatii, a fost in coma indusa, internat in mai multe clinici, iar acum se afla la domiciliul sau, transformat intr-un adevarat spital. Michael Schumacher, fotografia de 1,1 milioane de euro. POLITIA ancheteaza CAZUL Pentru a acoperi costurile,…

- O mare parte din angajatii cu inalta calificare din Bulgaria, Croatia, Estonia, Portugalia si Romania a plecat in ultimii ani sa lucreze in alte tari din Uniunea Europeana, arata un studiu dedicat "Migratiei si mobilitatii in UE", publicat de think tank-ul Bruegel, screi Agerpres. Angajaţii…

- Interpol a alcatuit o lista a militantilor Stat Islamic care ar fi ajuns in Italia si a trimis-o la sfarsitul anului 2017 Ministerului de Interne de la Roma. Autoritatile italiene au alertat agentiile antiterorism din numeroase alte tari europene. Suspectii sunt cetateni tunisieni, unii fiind inregistrati…

- Ministerul Apararii a achizitionat 173 de autocamioane de transport capacitate medie ACMD de la compania Iveco Defence Vehicles S.p.A. din Italia, potrivit unui anunt publicat marti în SEAP. Conform anuntului, achizitia a fost facuta de Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02550 Bucuresti,…

- Din tarile cu un numar relativ mic de moldoveni aflati la munca, cum ar fi Israel, volumul transferurilor banesti catre Moldova este mai mare decat din Italia, acolo numarul moldovenilor este de zece ori mai mare. La sfarsitul anului 2017, volumul transferurilor din Italia catre persoane fizice din…

- Judetul Bihor a pierdut in 2016 peste 2.300 de locuri de munca in domeniul imbracamintei si incaltamintei, conform unui studiu Creditinfo Romania. Cu aceasta cifra (2.357 de persoane), Bihorul se claseaza pe locul intai pe tara intre judetele care au pierdut cei mai multi angajati in acest…

- Organizația Națiunilor Unite a precizat care sunt țarile care vor pierde cei mai multi locuitori pana in anul 2050. Populația Romaniei se va reduce drastic cu 5 milioane de locuitori. Pana in anul 2050, țara va avea 14,3 milioane de locuitori, comparativ cu 19,6 milioane in 2017, scrie publicatia rusa…

- Numarul innoptarilor inregistrate anul trecut in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana au depasit 3,25 miliarde, in crestere cu 5,1% fata de 2016, arata datele preliminare publicate de Eurostat, preluata de Agerpres. In termeni absoluti, Spania cu 471 milioane innoptari, in crestere…

- Echipa de fotbal britanica Manchester United și-a pastrat prima poziție în clasamentul celor mai bogate cluburi de fotbal din lume, câștigând lupta cu Real Madrid. Astfel, Manchester United a fost, pentru a zecea oara în istorie, cotat ca fiind cel mai bogat…

- Inter Milano si FC Barcelona au ajuns la un acord pentru împrumutul în Italia al mijlocasului brazilian Rafinha pâna la data de 30 iunie 2018, au anuntat cele doua cluburi, citate de AFP. Inter si "Barca" precizeaza ca împrumutul este completat cu o optiune de cumparare…

- Manchester United este cel mai bogat club din lume! Pe ce locuri se afla Real, Barcelona, PSG sau Bayern. Manchester United se mentine pe prima pozitie in clasamentul celor mai bogate cluburi de fotbal din lume, urmat de Real Madrid, conform studiului anual al cabinetului de consultanta Deloitte, dat…

- Austria a informat ca suplimenteaza controalele la frontiera cu Italia pentru "evita repetarea situatiei din anul 2015""Este vorba de o unitate pentru interventii rapide care poate fi mobilizata in doar cateva ore la frontiera", a declarat Herbert Kickl, potrivit Mediafax. Citeste…

- Manchester United a devenit clubul cu cele mai mari venituri din lume în ultimul an financiar (2016), cu o crestere de 32%, care l-a propulsat înaintea lui Real Madrid si FC Barcelona, se arata într-un raport al UEFA. Conform raportului forului european, veniturile a…

- Viitorul atacantului roman Florin Andone este la Deportivo La Coruna. Cel putin asa sustine presa din Italia, care anunta ca gruparea galiciana nu este dispusa sa-i dea drumul atacantului roman, in ciuda ofertelor venite pe adresa sa.A

- Statele Unite incearca sa influenteze situatia din Rusia inainte de organizarea alegerilor prezidentiale, prin adoptarea unor sanctiuni specifice impotriva Moscovei, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Muzeele si siturile de patrimoniu italiene au atras peste 50 de milioane de vizitatori anul trecut, a informat sambata Ministerul Culturii din aceasta tara, care a descris acest numar ca pe un record. Numarul de vizitatori a crescut cu 10,4% fata de 2016, iar veniturile obtinute din vanzarile…

- Jaf de proportii la Palatul Dogilor din Venetia. Au fost furate bijuterii de milioane de euro. Podoabele erau piese vechi, unele din secolul 16, foarte dorite pe piata neagra a colectionarilor. Politistii din Italia au studiat filmarile facute de camerele de supraveghere si tot ce pot sa spuna acum…

- Situatia variaza in randul statelor membre UE, cea mai mare pondere a persoanelor care sustin ca nu sunt in masura sa isi incalzeasca locuinta se inregistra in Bulgaria (39%), urmata de Lituania si Grecia (ambele cu 29%) si Cipru (24%). Pe de alta parte, mai putin de 2% din populatie se confrunta cu…

- Jaf de proportii azi-dimineata la Palatul Dogilor din Venetia. Au fost furate bijuterii de milioane de euro. Podoabele erau piese vechi, unele din secolul al XVI-lea, foarte dorite pe piata neagra a colectionarilor. Politistii din Italia au studiat filmarile facute de camerele de supraveghere si tot…

- Gica Hagi e un car de nervi in prag de Anul Nou: ”Eram incantat, dar nu s-a intamplat așa”. „Regele” e nervos ca Ianis Hagi a batut pasul pe loc la Fiorentina, iar acum a constatat ca a pierdut 18 luni din cariera degeaba, fiindca a evoluat doar la Primavera, in timp ce la prima echipa nu i s-au dat…

- S-a decis soarta lui Florin Andone. Ce i se pregatește internaționalului roman de la Deportivo La Coruna. Steril in fața porții la echipa naționala, Andone n-are prea multe bucurii nici la trupa din Galicia. Florin Andone (24 de ani) traverseaza, probabil, cea mai dificila perioada de cand a ajuns la Deportivo…

- Vanzarile ultimului model Eurofighter Typhoon au fortat reducerile de locuri de munca la cea mai mare companie de aparare din Europa, BAE Systems Plc., iar Franta si Germania studiaza deja optiunile de luipta care le permite sa omita Regatul Unit, relateaza Bloomberg. Cu toate ca Marea…

- Milioane de crestini din intreaga lume se pregatesc sa intampine duminica seara Craciunul, cu ochii atintiti spre Betleem, loc al nasterii lui Iisus potrivit traditiei crestine, unde festivitatile sunt umbrite de tensiunile din jurul recunoasterii SUA a Ierusalimului drept capitala a Israelului,…

- CryptoCoin PRO estimeaza tranzactii de peste 20 de milioane de dolari pana la finalul acestui an, in toate tarile in care activeaza si, pentru anul viitor, isi propune o crestere de minimum cinci ori a sumelor tranzactionate. Compania a adaugat si plata cu cardul online, dar si tranzactionarea mai…

- Situatia bugetului de la nivelul Consiliului Judetean Arad, dar și la nivel de primarii, ar putea deveni una dramatica, daca proiectul bugetului pe anul viitor ramane neschimbat. Practic, președintele CJA Arad, Iustin Cionca, a venit in fața mass-media cu o parte dintre primarii din județ pentru a atrage…

- Grupul auto Renault-Nissan va investi cinci milioane de euro in trustul media francez Sophia, care detine publicatia economica Challenges, precum si revistele Sciences & Avenir, Historia si La Recherche, informeaza cotidianul Le Figaro. Carlos Ghosn, presedintele grupului auto Renault-Nissan,…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa atrage atentia ca formatiunile europene de Dreapta, prin votul dat in Comisia Juridica a Parlamentului European (JURI) cu privire la decizia de a intra in negocierile interinstituționale pentru regulamentul privind radiodifuziunea, au afectat posibilitatea utilizatorilor…

- Recolta de porumb boabe a Romaniei a depașit 14,5 milioane de tone in acest an, producția medie obținuta fiind de aproape 6 tone la hectar, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Potrivit INS, țara noastra ar putea ocupa locul I in UE cu doua producții, cea de porumb și…

- Asociatia Pro Infrastructura sustine ca multe dintre proiectele de autostrazi din Romania sunt subfinantate in bugetul pe 2018 si preconizeaza un dezastru privind deschiderea circulatiei pe cele mai importante sectoare. Bugetul adoptat de Guvern privind autostrazile București-Brașov, Sebeș-Turda si…

- Ministerul Transporturilor vrea sa modifice legislatia in vigoare astfel incat bugetul companiei Tarom sa fie construit si aprobat doar prin ordin comun al ministrului Transporturilor si ministrului Finantelor Publice, la propunerea Adunarii Generale a Actionarilor. Astfel, Tarom va fi "exceptat…

- Unitatea medicala a primit un ajutor financiar de 2,4 milioane de lei, pentru a-și plati o parte din datoriile catre furnizori și utilitați, care au ajuns la noua milioane de lei. Situația financiara dezastruoasa a Spitalului Clinic de Urgența „Sfantul Pantelimon” din Capitala a revenit in atenția…

- lA&D Pharma este liderul pietei de distributie de medicamente prin compania Mediplus Exim si cel de-al doilea jucator din piata de retail de profil cu retelele Sensiblu si Punkt, cu afaceri de 1,3 mld. euro (5,7 mld. lei) l Penta Investment negociaza cu actionarii grupului A & D Pharma preluarea celor…