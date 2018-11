Situatia privind circulatia pe drumurile publice din judetul Constanta

Potrivit IPJ Constanta, in judetul Constanta nu sunt probleme privind circulatia pe drumurile publice.Pe DN 39 si DN 38 carosabilul este umed, pe DN 22C ninge in zona Cernavoda, pe DN 3 carosabilul este umed din cauza lapovitei, pe DN 2A de asemenea ninge in zona Hirsova.Pe DN 22 este prezenta lapovita din zona localitatii Sibioara spre limita cu judetul Tulcea.Nu exista probleme de trafic la aceasta ora. ...