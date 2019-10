Stiri pe aceeasi tema

- In rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a infracționalitații transfrontaliere, pe parcursul a 24 de ore, polițiștii de frontiera au inregistrat urmatoarele acțiuni ilegale: - 11 persoane au incalcat

- In rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a infracționalitații transfrontaliere, pe parcursul a 24 de ore, polițiștii de frontiera au inregistrat urmatoarele acțiuni ilegale: - opt persoane au incalcat

- In perioada 2 - 8 septembrie 2019, in punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 475 052 traversari, dintre care un numar mai mare – 250 881 treceri pe sensul de ieșire din Republica Moldova.

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a demarat la nivel national campania "10 (zece) pentru siguranta", in cadrul careia angajati ai institutiei vor merge in circa 1.500 de unitati de invatamant pentru a aborda teme legate de siguranta elevilor, a declarat duminica purtatorul de cuvant al MAI, Georgian…

- In rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a infracționalitații transfrontaliere, pe parcursul a 24 de ore, polițiștii de frontiera au inregistrat urmatoarele acțiuni ilegale: - șase persoane au incalcat

- In perioada 26 august – 1 septembrie 2019, in punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 618.525 traversari, dintre care un numar mai mare – 321 529 treceri pe sensul de intrare in Republica Moldova.

- La ora actuala toate punctele de trecere activeaza in regim normal. Insa, Poliția de Frontiera informeaza ca pe parcursul celor trei luni de vara, in unele puncte de trecere a frontierei de stat și in anumite perioade de timp se inregistreaza un flux majorat al unitaților

- In perioada 8 – 14 iulie 2019, in punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 500 459 traversari, dintre care un numar mai mare – 259 861 treceri pe sensul de intrare in Republica Moldova. Valorile traficului de mijloace de transport a prezentat un numar de 108 750 traversari.