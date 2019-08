Stiri pe aceeasi tema

- Poliția de Frontiera va informeaza ca in perioada estivala, in unele puncte de trecere a frontierei de stat se inregistreaza un flux majorat al unitaților de transport, fapt ce condiționeaza o circulație mai anevoioasa și o creștere a mediei timpului de așteptare.

- In perioada 15 – 21 iulie 2019, in punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 524 834 traversari, dintre care un numar mai mare – 265 301 treceri pe sensul de intrare in Republica Moldova.

- In perioada 8 – 14 iulie 2019, in punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 500 459 traversari, dintre care un numar mai mare – 259 861 treceri pe sensul de intrare in Republica Moldova. Valorile traficului de mijloace de transport a prezentat un numar de 108 750 traversari.

- In perioada 1 – 7 iulie 2019, in punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 463 770 traversari, dintre care un numar mai mare – 234 042 treceri pe sensul de intrare in Republica Moldova. Valorile traficului de mijloace de transport a prezentat un numar de 97 684 traversari.

- In perioada 24 - 30 iunie 2019, in punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 485 991 traversari, dintre care un numar mai mare – 246 551 treceri pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Valorile traficului de mijloace de transport a prezentat un numar de 103 786 traversari.

- In perioada 3 - 9 iunie 2019, in punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 418 152 traversari, dintre care un numar mai mare – 214 363 treceri pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Valorile traficului de mijloace de transport a prezentat un numar de 91 709 traversari.

- In rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au inregistrat urmatoarele acțiuni

- In perioada 20 - 26 mai 2019, la ”frontiera verde" și in punctele de trecere polițiștii de frontiera au notificat 85 evenimente, cu documentarea a 92 de persoane, care au incalcat legislatia frontaliera si migrationala a Republicii Moldova, dupa cum urmeaza: 35 de