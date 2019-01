Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul politistilor germani (GdP) a recunoscut prezenta unor elemente de extrema dreapta in randurile fortelor de ordine, in urma suspendarii a cinci politisti la Frankfurt, transmite dpa. 'Trebuie sa recunoastem ca exista cateva suflete confuze in randurile noastre', a declarat presedintele…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau a postat pe Facebook un mesaj in care sustine ca proiectul Salii Polivalente a intrat in linie dreapta. "Astazi a fost semnat contractul pentru constructia celei mai moderne baze sportive din Constanta, contract incheiat intre Compania Nationala de Investitii…

- O ancheta a fost deschisa in Germania cu privire la cinci politisti acuzati ca au format o celula de extrema dreapta care a facut schimb de fotografii cu Adolf Hitler si svastici pe un grup pe WhatsApp si a amenintat o avocata de origine turca, dezvaluie un cotidian german, relateaza AFP.

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a anuntat, miercuri seara pe Facebook, ca formatiunea sa Romania 3.0 a avut discutii aprofundate cu Liga Nordului condusa de vicepremierul Italiei Matteo Salvini in vederea unei aliante politice.

- Partidul de extrema-dreapta Adunarea Nationala (Rassemblement National, RN) a depasit pentru prima data formatiunea La Republique En Marche (LREM), fondata de presedintele Emmanuel Macron, in intentiile de vot la alegerile europarlamentare din luna mai a anului viitor, relateaza agentia Reuters.

- Extrema dreapta germana incearca sa reabiliteze Imperiul german și rolul sau in primul Razboi Mondial, redeschizand o dezbatere veche de decenii, in apropierea centenarului armistițiului, scrie AFP.

- Formatiunea Uniunea Crestin-Sociala (CSU) a pierdut in urma alegerilor regionale desfasurate duminica majoritatea absoluta in parlamentul landului Bavaria, obtinand conform sondajelor circa 35,5% din voturi, cu 12 procente sub rezultatul scrutinului precedent, cea mai severa scadere inregistrand-o…

- Protestatari din intreaga Germanie s-au strans, sambata, la Berlin pentru un marș impotriva rasismului, xenofobiei și extremei-drepte intr-unul dintre cele mai mari proteste din țara din ultimii ani, relateaza The Guardian . Asta, in contextul in care duminica peste 9,4 milioane de persoane cu drept…