Stiri pe aceeasi tema

- O misiune de observare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a informat ca a reperat posibile transferuri de arme din Rusia spre teritoriile separatiste din Ucraina, in timp ce Moscova sustine ca nu ii sprijina militar pe rebeli. OSCE a afirmat ca a observat saptamana trecuta…

- O misiune de observare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a informat joi AFP ca a reperat posibile transferuri de arme din Rusia spre teritoriile separatiste din Ucraina, in timp ce Moscova sustine ca nu ii sprijina militar pe rebeli. Intr-un e-mail trimis AFP, OSCE a afirmat…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a decis, la recomandarea Consiliului National pentru Securitate si Aparare, sa puna capat Tratatului de prietenie, cooperare si parteneriat dintre tara sa si Rusia.

- Implementarea sistemului electoral mixt, adoptat in iulie 2017 in Republica Moldova, risca sa puna in pericol caracterul liber si corect al viitoarelor alegeri parlamentare din 24 februarie 2019. Noua lege abunda in carente ce risca sa compromita aplicarea ei, fiind adoptata in graba si insuficient…

- In septembrie 1999, primul presedinte al Rusiei postcomuniste, a carui stare de sanatate se deteriorase vizibil, ii vorbeste in premiera despre Putin lui Bill Clinton, cu care dezvoltase o relatie amicala, conform transcrierilor convorbirilor telefonice dintre cei doi lideri pana recent clasificate.…

- Violentele s-au amplificat in estul Ucrainei in ciuda apelurilor reinnoite la calm la inceputul anului scolar, a declarat miercuri Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), informeaza dpa. De la miezul noptii (21.00 GMT), s-au inregistrat "peste 70 de incalcari ale incetarii…

- Este una din extrem de putinele confirmari din surse independente ca armamente moderne de conceptie rusa sunt folosite in conflictul dintre separatisti si armata ucraineana, care a facut peste 10.000 de morti de la declansarea sa in 2014.Misiunea Organizatiei pentru Securitate si Cooperare…

- 11 state membre ale Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) au publicat o declarație comuna cu privire la comemorarea a zece ani de la razboiul dintre Rusia și Georgia. Grupul informal al prietenilor Georgiei a cerut Moscovei sa-și retraga trupele din teritoriile georgiene ocupate…