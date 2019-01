Stiri pe aceeasi tema

- SCOLI INCHISE. Potrivit unei adrese a DSP Buzau, medicii si asistentii din scoli si gradinite impreuna cu directorii pot decide suspendarea cursurile daca numarul bolnavilor va creste. Astfel, cursurile vor putea fi suspendate cel mult 5 zile in cazul in care intr-o clasa vor fi cel putin…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, recomanda, in contextul cresterii numarului cazurilor de gripa, ca persoanele care prezinta simptome sa se adreseze medicului de familie, sa nu mearga in colectivitate sau in locuri aglomerate, iar in scoli sa se faca triaj epidemiologic, potrivit Agerpres. „Pentru…

- Gripa a ucis pana acum 25 de oameni - cinci in ultimele 24 de ore. Si ar putea inchide scolile din Bucuresti. Inspectoratul Scolar recomanda suspendarea cursurilor daca cel putin trei elevi dintr-o clasa se imbolvanesc, in trei zile. Sau daca rata de absenteism depaseste 20%. Sunt masuri luate doar…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, recomanda, in contextul cresterii numarului cazurilor de gripa, ca persoanele care prezinta simptome sa se adreseze medicului de familie, sa nu mearga in colectivitate sau in locuri aglomerate, iar in scoli sa se faca triaj epidemiologic, potrivit agerpres. …

- Numarul imbolnavirilor a explodat, in ultimele zile, potrivit situației prezentate de autoritațile din Sanatate, care au concluzionat ca Romania s-a confruntat cu prima saptamana epidemica din acest sezon. Numai in ultimele 24 de ore au fost inregistrate, la nivel național, și trei decese.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, vineri, ca paisprezece persoane au murit pana acum din cauza gripei, cel mai recet caz fiind al uni barbat din Bucuresti care avea si alte afectiuni medicale, Pintea spunand ca „suntem la un pas de epidemie”, avand in vedere numarul foarte mare de cazuri…

- Cine este bolnav sta acasa! E regula de aur pe care Ministerul Sanatații o vrea aplicata in școli, in contextul creșterii numarului cazurilor de gripa și viroze respiratorii. Triajul ar trebui facut in școli, insa personalul este insuficient.

