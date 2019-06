Stiri pe aceeasi tema

- Yukiya Amano, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) a confirmat luni ca Iranul a sporit producția proprie de uraniu îmbogațit, acțiune anunțata înca de luna trecuta de Teheran ca replica la reintroducerea sancțiunilor americane, informeaza Mediafax citând…

- Cu ocazia unei intrevederi cu presedintele american Donald Trump, Emmanuel Macron a declarat joi ca "trebuie demarate noi negocieri" cu Teheranul, pentru a asigura "pacea in regiune". "Vrem sa fim siguri ca ei nu vor obtine arma nucleara", a declarat presedintele francez, adaugand ca "avem un instrument…

- "Decizia oportuna a Republicii Islamice referitorare la angajamentele fata de JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action, acordul nuclear) arata ca Iranul nu se afla intr-o pozitie slaba", a spus intr-un discurs in parlament Ali Mottahari, citat de agentia oficiala Irna.Teheranul a anuntat…

- Mike Pompeo, secretarul american de Stat, a avertizat Iranul ca orice atac la adresa cetațenilor și intereselor SUA va provoca o replica rapida și decisiva din partea Washingtonului, informeaza Mediafax, citând agenția de știri Reuters."Regimul din Teheran ar trebui sa înțeleaga…

- Iranul a anuntat miercuri ca inceteaza sa mai aplice ”unele” dintre ”angajamentele” pe care si le-a asumat in cadrul acordului international cu privire la programul nuclear din 2015, ca raspuns la denuntarea unilaterala a acestui pact de catre Washington in urma cu exact un an, relateaza AFP. Teheranul…

- Teheranul a decis sa inceteze aplicarea 'unora' dintre 'angajamentele sale' luate in cadrul acordului nuclear incheiat cu puterile mondiale in 2015, a indicat miercuri Ministerul de Externe iranian intr-un comunicat, citat de AFP si Reuters. Decizia a fost adusa la cunostinta ambasadorilor…

- Iranul va anunta retragerea sa partiala din acordul nuclear semnat cu puterile mondiale, la un an dupa ce presedintele american Donald Trump a retras SUA din tratatul semnat in 2015, a anuntat Teheranul, relateaza The Guardian potrivit news.ro.„Masurile de reciprocitate” anuntate miercuri…

- Agentia de presa iraniana IRIB a relatat luni ca Teheranul va relua o parte a programului sau nuclear ca raspuns la decizia SUA de a se retrage din acordul international semnat cu Iranul in urma cu patru ani, dar a adaugat ca partea iraniana nu intentioneaza sa adopte o masura similara. Seful statului…