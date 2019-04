Situația greu de crezut pentru acest secol în care sunt puși românii care vor casă nouă Romanii gata sa se indatoreze pe zeci de ani pentru o casa noua sunt pusi in situatii greu de crezut pentru acest secol. Şi totuşi în România încă se poate ca o locuinţă din 5 să se vândă, deşi nu are canalizare potrivit ″Institutului Naţional de Statistică″⁣. Şi asta, în condiţiile în care trebuia să rezolvăm până la sfârşitul anului 2018 problema apelor reziduale în toate aşezările, cu peste 2000 de locuitori, după cum ne-am angajat,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

