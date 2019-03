Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Timisoarei a ramas de aseara fara internet, televiziune si telefonie. Cablurile aeriene au fost taiate de echipele primariei. Edilul Nicolae Robu a mers personal sa vada ca muncitorii rezolva problema increngaturii de cabluri din oras.

- ​În comparație cu anul 2017 mediul antreprenorial în anul 2018 a înregistrat o scadere în ce privește înființarea și radierea profesioniștilor, dar o creștere în ce privește numarul de dizolvari și suspendari, conform datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului,…

- Numarul companiilor care vor intra in insolventa sau isi vor intrerupe activitatea va creste, potrivit specialiștilor, cu 20 la suta in perioada 2019 – 2020. Patronii se plang de cheltuielile tot mai mari cu salariile, dublate de lipsa de personal calificat. Instabilitatea fiscala, presiunea pusa de…

- Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, a declarat, sambata, ca situatia RADET a devenit „inacceptabila" in Bucuresti, aratand ca in cartierele Drumul Taberei, Militari, Crangasi si Ghencea, „cele mai afectate de avariile din retea", zeci de mii de bucuresteni stau in frig in case, informeaza...

- ​În perioada 2015-2018 au fost operate modificari legislative ample în ceea ce privește regimul de impozitare a câștigurilor firmelor din România. Plafonul de venituri anuale pâna la care o firma este inclusa în categoria microîntreprinderilor a fost majorat…

- Numarul firmelor platitoare de impozit pe profit s-a redus considerabil în ultimii 4 ani, iar încasarile bugetare au fost afectate negativ cu sume de ordinul a 1,5-2 miliarde lei, reiese dintr-un studiu realizat de Consiliul Fiscal. Potrivit acestuia, o inversare a masurii de impozitare…

- Lupta timișorenilor cu hoții din buzunare a inceput, pe Facebook, inca din urma cu cațiva ani. Cei mai afectați au fost calatorii din mijloacele de transport in comun din oraș, care au reclamat de nenumarate ori ca tramvaiele, autobuzele și troleibuzele sunt pline de raufacatori care opereaza…

- Tehnologia pune ușor, dar sigur stapanire pe noi! Fiecare roman are un telefon inteligent și marea majoritate are o aplicație de comenzi taxi instalata. Și asta pentru ca peste 200.000 de comenzi de taxi au fost solicitate in saptamana 20-27 decembrie, doar printr-o singura aplicație mobila! Iar numarul…