- Parlamentul israelian a votat joi dizolvarea sa la mai putin de doua luni dupa ce a fost ales si pentru organizarea de noi legislative la 17 septembrie, o situatie nemaiintalnita in istoria tarii, noteaza AFP. Parlamentul (Knesset) a votat in cursul noptii pentru dizolvarea sa, in a doua si a treia…

- Presedintele Israelului, Reuven Rivlin, a acceptat solicitarea premierului in exercitiu, Benjamin Netanyahu, de prelungire a perioadei de formare a noului guvern, in contextul impasului negocierilor politice, informeaza cotidianul Times of Israel, citat de Mediafax. Imaginea articolului Presedintele…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin a anuntat marti ca a identificat o majoritate parlamentara in jurul liderului Likud, Benjamin Netanyahu, urmand sa-l mandateze pentru formarea noului guvern.

- Benjamin Netanyahu si-a asigurat la alegerile de miercuri al cincilea mandat de premier, el urmand sa formeze o majoritate parlamentara cu ajutorul partidelor reigioase de dreapta. Partidul conservator Likud al lui Netanyahu se asteapta sa obtina suficient sprijin pentru a controla 65 din cele 120 de…

- Benjamin Netanyahu urmeaza sa serveasca un al cincilea mandat ca prim-ministru al Israelului, dupa ce principalul sau rival a recunoscut ca a pierdut alegerile. Cu 97% din voturi numarate, partidul lui Netanyahu a obținut 65 de locuri din totalul de 120. Likud și Partidul Albastru și Alb, condus…

- Alegeri strinse in Israel, sansele premierului Benjamin Netanyahu de a ramane in functie se mentin dupa numararea a 95% din voturi, in timp ce opozantul sau, Benny Gantz se declara optimist. Partidul Likud al lui Netanyahu pare in pozitia de a obtine 35 din cele 120 de locuri din Knesset, cu un loc…

- Coalitia de centru-stanga Albastru & Alb, condusa de Benjamin Gantz, devanseaza partidul Likud (dreapta), al premierului Benjamin Netanyahu, in scrutinul parlamentar din Israel, dar o coalitie de dreapta are mai multe sanse de obtinere a majoritatii in Knesset, arata sondaje la iesirea de la...

- Israelienii sunt așteptați, marți, la urne pentru a-și alege parlamentarii și respectiv viitorul premier. Benjamin Netanyahu, actualul prim-ministru, incearca sa obțina un nou mandat, dar cursa este mai stransa ca niciodata. Libertatea va prezinta principalele lucruri pe care trebuie sa le știți despre…