Situatia este exploziva in Venezuela, insa opozantul lui Maduro spune ca nu se va ajunge la razboi civil: 90% din populatie vrea o schimbare

- Presedintele interimar autoproclamat al Venezuelei, Juan Guaido, a cerut guvernelor Uniunii Europene sa mentina presiunea asupra presedintelui Nicolas Maduro, potrivit sefului diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, informeaza joi Reuters. "I-am spus, care este mesajul dumneavoastra pentru…

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat ca este pregatit sa discute cu opoziția, in contextul in care liderul opoziției, Juan Guaido, s-a autoproclamat președinte interimar al Venezuelei, relateaza site-ul agenției Tass, scrie Mediafax."Sunt pregatit sa incep discuțiile, sa inițiez…

- Presedintele autoproclamat al Venezuelei, Juan Guaido, a anuntat luni ca preia controlul activelor Venezuelei in strainatate pentru a evita ca presedintele ales, Nicolas Maduro, sa le delapideze in cazul in care va parasi puterea, relateaza AFP."Incepand de acum, incepem preluarea treptata…

- Președintele autoproclamat al Venezuelei, Juan Guaido, a anunțat luni ca preia controlul activelor Venezuelei din strainatate, pentru a evita ca actualul președinte, Nicolas Maduro, sa le delapideze în cazul în care va parasi puterea, transmite AFP.„Începând de…

- Președintele american Donald Trump a avertizat joi ca "toate opțiunile sunt masa" daca președintele venezuelean Nicolas Maduro decide sa foloseasca forța impotriva opoziției din Venezuela. In acest timp, Moscova indeamna toate țarile sa renunțe la intenția de a interveni militar in Venezuela.Mike…

- Vladimir Padrino, ministrul Apararii din Venezuela, a declarat joi ca Nicolas Maduro este „presedintele legitim al tarii”, scrie Reuters, relateaza News.ro.Padrino a adaugat ca liderul opozitiei, Juan Guaido, care s-a autoproclamat presedinte interimar al tarii, intentioneaza sa dea o lovitura…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez si-a aratat sustinerea fata de liderul opozitiei din Venezuela, Juan Guaido, scrie Reuters, informeaza News.ro.Intr-o convorbire telefonica, Sanchez i-a transmis lui Guaido ca sustine legitimitatea parlamentului din Venezuela si a cerut alegeri libere.…

- Fostul mare fotbalist argentinian Diego Maradona si-a exprimat joi sustinerea pentru presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, si a asigurat ca "in Venezuela guverneaza poporul", dupa ce Juan Guaido, reprezentant al opozitiei, s-a autoproclamat miercuri presedinte, informeaza EFE. "Nu ma voi schimba.…