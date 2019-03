Jandarmii au folosit gaze lacrimogene impotriva unui grup de protestatari, care au incercat sa aduca un camion in apropierea reședinței prezidențiale, scrie mediafax.ro.

Protestatarii, care au organizat manifestații in fiecare weekend in ultimele trei luni, au cerut demisia președintelui Aleksandar Vucic, in timp ce acesta organiza o conferința de presa in interiorul cladirii.

„Vom continua protestele și nu vom pleca pana nu primim ceea ce dorim, sau pana nu primim garanții ferme ca vom primi ceea ce ne dorim", a declarat activistul Borko Stefanovic.

„Nu exista presa independenta…