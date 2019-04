Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU, reunit vineri de urgenta, si-a exprimat "ingrijorarea profunda" si a solicitat fortelor maresalului Khalifa Haftar sa puna capat ofensivei ce vizeaza capitala Tripoli, avertizand ca aceasta actiune militara ameninta stabilitatea Libiei, informeaza AFP si Reuters, potrivit…

- Confruntari violente au loc vineri intre grupari armate loyale Guvernului de Uniune Naționala cu forțele Armatei Naționale Libiene (ANL) ale mareșalului Khalifa Haftar, la circa 50 de kilometri de capitala Tripoli, sediul GNA, au anunțat surse dintre cele doua tabere, potrivit AFP.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a intalnit vineri la Benghazi, in Libia, cu maresalul Khalifa Haftar, omul forte din estul tarii, ale carui forte au lansat in urma cu o zi o ofensiva in directia Tripoli - capitala libiana unde se afla guvernul recunoscut de comunitatea internationala…

- Comandantul fortelor ce detin controlul in estul Libiei, Khalifa Haftar, le-a ordonat joi trupelor sale sa se indrepte catre capitala Tripoli, impingand catre un nou nivel periculos conflictul sau cu guvernul libian recunoscut pe plan international, relateaza agentia Reuters, potrivit Agerpres. Haftar…

- Cel puțin patru soldați libieni au fost uciși vineri, când forțele loiale lui Khalifa Haftar s-au confruntat cu un grup armat local, în încercarea de a se extinde spre sud, au spus oficialii militari, în timp ce Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat un numar total de 14…