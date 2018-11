Situația absurdă în care s-a autodizolvat parlamentul unei țări De altfel, atunci cand si-a dat demisia saptamana recuta, Nikol Pashinyan - fostul prim-ministru si unic candidat la aceeasi functie - a precizat ca a luat aceasta decizie tocmai pentru a produce autodizolvarea parlamentului. In urma autodizolvarii Parlamentului, Armenia s-a adancit si mai mult in criza politica in care se afla deja. Procedura activandu--se datorita faptului ca Parlamentul nu a reusit sa aleaga un nou prim-ministru de doua ori la rand, scrie ProTV. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

