- Regizorii romani din noul val al cinematografiei pun, de cativa ani incoace, numele Romaniei pe listele marilor competitii de film ale lumii. „Adevarul” prezinta filmele romanesti ale anului 2018, unele dintre acestea fiind deja premiate la festivaluri de film de renume, altele, continuari ale unor…

- Medicul Mihai Lucan a declarat, vineri, la sediul Curtii de Apel Bucuresti, unde s-a judecat contestatia procurorilor la masura controlului judiciar, ca nu este procesul sau, ci cel al medicinei românesti. "Impresia mea este ca procesul nu este procesul lui Mihai Lucan, Institutului…

- Teodor Melescanu - discutii privind Legea educatiei din Ucraina Ministrul de externe Teodor Mlelșcanu. Arhiva foto. Teodor Melescanu, se afla la Cernauti, unde are discutii pe tema noii Legi a educatiei din Ucraina. În opinia etnicilor români, aceasta restrânge drepturile…

- Tribunalul Bucuresti arata in motivarea deciziei de respingere a cererii de arestare preventiva a medicului Mihai Lucan ca „e dovedita intentia inculpatului de a-si procura sprijin in obtinerea de date si informatii care sa-i profite sub orice forma in ancheta penala“, dar o serie de acuzatii care-i…

- Indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a depasit, luni dimineata, 8.000 de puncte, fiind la cel mai inalt nivel din ultimele doua luni si jumatate. Astfel, BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, a urcat la 8.001 de puncte (0,2%), la 30 de minute de la debutul…

- Oricine stie ca micul dejun este o masa foarte importanta. De aceea, este momentul cel mai bun din zi pentru a consuma oua, care sunt foarte bogate in proteine. Insa dintre toate modalitatile de a le prepara una este mai deosebita.

- Afacerile colaborative, de la servicii de car sharing pana la cele de cazare, se vor inmulti anul viitor, aparand inclusiv initiative romanesti, arata o analiza prezentata joi de agentia de marketing Perceptum.

- Se stie ca nicaieri gustul mancarii nu e mai bun ca acasa. Un magazin din Bruxelles le indeplineste romanilor stabiliti in Belgia dorinta de a manca produse din tara, la preturi corecte.

- Adevarata iarna astronomica începe dupa solstițiu (sau dupa ziua cea mai scurta și noaptea cea mai lunga), dupa care fiecare zi se marește câte puțin, iar pâna la 1 ianuarie durata zilei-lumina va crește cu aproximativ opt minute. În vremurile de demult, solstițiul…

- 22 de persoane private de libertate, elevi ai structurii scolare ”Sfintii Apostoli Petru si Pavel” din cadrul Penitenciarului Galati, au sustinut mai multe reprezentatii artistice, constand in momente de muzica si teatru si concert de colinde, in incinta salii de festivitati a penitenciarului, cu ocazia…

- Regizorul Igor Cobileanski afirma ca directorul Centrului Național al Cinematografiei, Valeriu Jereghi, ar fi expediat o scrisoare catre Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii, in care nota ca doua festivaluri romanești care au loc la Chișinau iși desfașoara activitatea dubios, cerand Ministerului…

- Un concert de zile mari s-a dat vineri seara la Teatrul dramatic rus "Anton Cehov". Evenimentul a fost organizat de membrii și susținatorii organizației teritoriale centru a Partidului Democrat din Moldova cu prilejul sarbatorilor de iarnna.

- Marți, 19 Decembrie, la sala de festivitați din satul Magura, localitatea Bezdead, are loc Festivalul de colinde romanești Maruț margaritar, Ediția Post-ul Festival de colinde romanești, la Bezdead apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Angajatorii romani sunt cei mai optimisti din regiunea EMEA in ceea ce priveste activitatea de angajare in intervalul ianuarie - martie 2018, potrivit unui studiu ManpowerGroup privind Perspectivele Angajarii de Forta de Munca.

- Facultatea de Stiinte Sociale din cadrul Universitatii din Craiova organizeaza, astazi de la ora 12.00, in sala 444 (cladire Rectorat), conferinta Alegerile din decembrie 1937 : Epilogul democratiei romanesti interbelice. Vor sustine prelegeri: asist.univ.dr. Mihaela Ilie, Jocul de putere : ...

- Sectorul IT&software romanesc, unul dintre cele mai dinamice segmente ale economiei, tinde sa devina ringul marilor jucatori internationali, in conditiile in care tot mai multe startup-uri romanesti, intreprinderile mici si mijlocii, se confrunta cu conditii tot mai vitrege in piata, provocate pe de…

- Auchan a preluat reteaua de magazine Ok Supermarket controlata de antreprenori locali, noteaza zf.ro. Sub acest brand erau deschise trei magazine in București, dar si in apropiere, potrivit datelor publice pe pagina de Facebook a companiei. Auchan a inceput deja remodelarea lor.…

- O familie din comuna Romanești acuza medicii de la Spitalul de Obstetrica și Ginecologie „Cuza Voda” de malpraxis dupa ce, duminica, fiica lor a murit la aproximativ doua zile dupa naștere. Ionela Irimia și soțul sau, Viorel Vasilica, acuza medicii de la maternitatea „Cuza Voda” de neglijența, ei depunand…

- Aproape jumatate dintre gunoaiele abandonate pe plajele romanesti sunt mucuri de tigara, anunta reprezentantii unei organizatii de mediu din Constanta, care mai precizeaza ca cel mai murdar sector de plaja se afla la Vama Veche, transmite...

- Mai multe detalii aici Post-ul evz.ro: Povestea navelor blestemate ale fostei Flote romanesti. Marele esec nestiut al Epocii de Aur: naufragii groaznice si multe vieti pierdute in adancuri. apare prima data in Libertatea.ro .

- Intre 1 și 3 decembrie, CitiZenit și CMCA ne dau intalnire la Cinema Arta sa celebram noul val de cinematografie romaneasca prin vizionarea lungmetrajelor de debut ale celor mai importanti si...

- Presa romaneasca se straduieste sa fie, zi de zi, breaking. Breaking rau! Cit se poate de breaking! Oricit ne-am stradui sa mizam pe sensuri „figurate“, pe „metafora“, pe marketing-ul inerent mediului jurnalistic, trebuie, totusi, sa admitem ca termenul in sine are, vrem, nu vrem, o conotatie sumbra,…

- Campioana Romaniei va intra in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, in editia 2018/2019 a competitiei, informeaza FRF. Pentru a ajunge in grupe, echipa care castiga liga I trebuie sa treaca trei tururi preliminare, pe ruta campioanelor. Daca pierde in oricare dintre aceste trei tururi, va…

- Problema companiei românești „Dedeman” va fi discutata vineri la Consiliul Municipal Chișinau (CMC). Informația a fost confirmata pentru Deschide.MD de primarul interimarm, Silvia Radu, care a adaugat ca a facut apel public catre toți consilierii CMC sa vina la ședințe. Silvia…

- Fotograful Razvan Voiculescu lanseaza, luni, 27 noiembrie, ora 19.00, la JW Marriott Bucuresti, albumul de fotografie si filmul „ROST. 12 Hotare”, piesa finala a trilogiei ROST in care acesta a dorit sa imortalizeze o lume care este intr-o...

- Fotografia postata miercuri seara de Ministerul Transporturilor nu a venit cu vreo explicatie sau cu mentionarea unei surse. O parte dintre utilizatorii care au comentat la postare au indicat ca tronsonul din imagine face parte din autostrada A4 din Polonia, scrie Hotnews. Vezi aici, pe Google Maps,…

- Cea de-a XII-a ediție a festivalului „Mladițe romanești”, a debutat ieri, la Intorsura Buzaului, cu participarea a sute de elevi de gimnaziu și de liceu, din județ și din țara. Evenimentul se desfașoara in cadrul unui amplu proiect, derulat sub genericul „Caravana folclorului romanesc”, in organizarea…

- David Limbersky (34 de ani) a vorbit despre partida impotriva FCSB-ului, care e maine, de la ora 20:00, in direct la TV Telekom Sport, ProTV și liveTEXT pe GSP.RO. Experimentatul fundaș stanga care are deja 13 ani la Viktoria Plzen (in doua perioade) spera ca echipa sa sparga blestemul meciurilor impotriva…

- Profitul bancilor a crescut accelerat in primele 9 luni din an, desi au inasprit conditiile de creditare, in special pentru creditele de consum. Potrivit datelor BNR, in cele trei trimestre, profitul bancilor a atins valoarea de 4,1 miliarde lei, circa 900 milioane de euro, fiind cel mai mare de dupa…

- Medicul chirurg Florin Chirculescu, de la Spitalul Universitar din București, a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare deschisa adresata premierului Mihai Tudose, in care ii reproșeaza faptul ca Guvernul a „uitat” de promisiunile de creștere a salariilor cadrelor medicale, scrie digi24.ro In…

- Televiziunea Romana contribuie la fondul cinematografic national cu 15% din veniturile incasate din publicitate si a anuntat care sunt conditiile pentru ca o productie cinematografica romaneasca sa poata beneficia de finantare din partea institutiei.

- Romanii investesc in Franta. Tot mai multe firme isi extind afacerile in tarA care atrage ca un magnet investitiile. In fiecare saptamana, aproape 20 de firme straine intra pe uriasa piata franceza. Li se ofera Mai multe facilitati fiscale.

- HipTrip Travel Film Festival 2017 va aduce la București, in perioada 23 - 26 noiembrie, 15 filme, dintre care 13 in premiera naționala, doua propuneri la Premiile Oscar, cinci documentare și o docu-ficțiune, doua filme romanești și 17 țari implicate in realizarea lor, informeaza un comunicat al organizatorilor,…

- Europarlamentarul Mihai Turcanu a criticat, in plenul Parlamentului European, masurile adoptate in plan fiscal de Guvern. Reprezentantul PNL a atras atentia, in sesiunea de la Strasbourg, asupra instabilitații economice și sociale cauzate de PSD. „Bulversarea sistemului de contribuții sociale…

- Schnell Tamas · 1:22 Esti un om de interes,si esti platit cum si sa ce vorbesti in Carei! In Carei nu o fost problema intre romani si maghiari pana cand nu a inceput D-na Daniela Ciuta,dar asta stie tot orasul,deci degeaba vi cu chitara aia neacordat in Carei sa faci ca esti Roman mare… dute in Bucuresti…

- Președintele CCIR, Mihai Daraban, a avut un atac dur la adresa guvernanților, joi seara, la Gala Topului Național al Firmelor. Acesta a criticat decizia guvernanților privind frecvența cu care schimba legislația, dar și atacurile tot mai dese la adresa multinaționalelor.

- Inițiativa pentru Competitivitate - INACO organizeaza pe 14 noiembrie, la Academia de Studii Economice, o dezbatere cu tema "Romania inventiva. Romania competitiva. Topul invențiilor romanești cu impact in economia reala". Evenimentul este organizat în parteneriat cu Forumul…

- Festivalul Filmului Francez (FFF), ajuns anul acesta la a 21-a ediție, incepe joi, la Cinema "Elvire Popesco" din București, urmand ca filmele aduse de acest eveniment sa poata fi vazute, intre 9 și 19 noiembrie, pe ecranele din noua mari orașe din Romania. Potrivit unui comunicat…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) si-a propus sa creasaca productia de carne de proc din rasele romanesti Bazna si Mangalita, prin sprijinirea fermelor de subzistenta care detine intre 5 si 20 de porci din aceste rase autohtone. In acest sens, reprezentantii MADR vor realiza…

- Conform listei navelor avizate pentru sosire in data de 4 noiembrie 2017 in porturile maritime romanesti, publicate de portalul Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta, sunt avizate 10 nave. Trei dintre acestea sunt avizate pentru incarcare, patru pentru descarcare, doua pentru…

- Suntem o natiune care ne distrugem si ne imputinam zilnic, in timp ce suntem pe primul loc in UE la mortalitate infantila. Cu alte cuvinte, cel mai mare dusman al poporului roman si al Romaniei in general sunt propriii ei locuitori. Cred ca nu exista zi de la Dumnezeu sa nu vedem sau sa ...

- Profiturile si comisioanele practicate de bancile din Romania sunt mai mari decat in alte state din Uniunea Europeana, iar concurenta nu prea functioneaza, a declarat joi pentru News.ro Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, care adauga ca a prezentat in Parlament mai multe solutii…

- Doua nave militare romanești se vor alatura gruparii navale NATO de lupta impotriva minelor marine (SNMCMG-2-Standing NATO Maritime Group 2), pentru a participa, in perioada 31 octombrie - 14 noiembrie, la operațiunea de supraveghere a traficului maritim din Marea Neagra, desfașurata in conformitate…

- In timp ce fermierii nostri numara pe degete legumele pe care le distribuie in magazine in sezonul rece, clientii gatesc cu fasole din China si conopida din Anglia. Nu au ajutat foarte mult nici milioanele de euro cheltuite de stat pentru sustinerea producatorilor de rosii. Desi le gasim pe rafturile…

- Anual, un numar important de tineri din Moldova vin in Romania pentru studii universitare și postuniversitare, datorita facilitaților pe care le primesc. Peste 10.000 de studenți de peste Prut invața in prezent in universitațile romanești, iar anul acesta, statul Roman a alocat 3700 de locuri in universitați…

- Fondurile de pensii private din România (Pilonul II si III) s-au clasat pe locul noua anul trecut în topul celor mai performante fonduri din Europa cu un randament real de 5%, arata un studiu al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, potrivit zf.ro. Cele mai bune…

- Preparatul este specific vaii Prutului, insa se regaseste si in centrul Moldovei, in Bucovina, in Basarabia si in Dobrogea, fiind „revendicat” si de bucataria rusa, si de cea bulgareasca.

- ”Suntem in etapa in care introducem produsele pe piața romaneasca. Ne intalnim, in Romania, cu mai mulți reprezentanți ai agențiilor medicale, pentru a stabili care sunt cerințele și ce produse ar putea fi implementate in Romania”, susține directorul companiei, Rick Hughes. El precizeaza ca intenția…

- Viața personala a Olgai Tudorache a fost mereu un subiect bine ascuns de catre regretata actrița. Cu mulți ani in urma, actrița a trait o frumoasa, dar trista poveste de dragoste cu unul dintre cei mai frumoși artiști pe care i-a dat Romania