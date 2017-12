Site-ul WTA - Ascensiunea rapida a Dr. Buzarnescu

Stiri pe aceeasi tema

- Daneza Helle Thomsen, care pregateste in paralel nationala a Olandei si pe CSM Bucuresti, campioana Romaniei, si spaniolul Ambros Martin, tehnician care conduce nationala Romaniei si formatia maghiara Gyor, sunt printre nominalizatii la titlul de cel mai bun antrenor al anului 2017 in handbalul feminin…

- Internationala romana Cristina Neagu, cea mai buna handbalista a lumii in 2016, a fost nominalizata la titlul de cel mai bun inter stanga al anului 2017, in ancheta realizata de portalul Handball Planet. Contracandidatele Cristinei Neagu sunt olandeza Lois Abbingh, de la Issy Paris Hand, fosta jucatoare…

- Radu Duda și-a schimbat numele in Radu Al Romaniei. Ei bine, puțina lume știe ca, de șase ani, Radu Duda și-a schimbat numele in Radu Al Romaniei. Prima schimbare de nume a fost in 2001… “Duda Radu, cu domiciliul in București, calea Șerban Voda (…), sectorul 4, nascut la data de 7 iunie 1960 in Iași,…

- Sportivii romani care au reusit sa cucereasca cele 11 medalii (trei de aur, doua de argint si sase de bronz) la Universiada de la Taipei, desfasurata in luna august, au fost premiati, ieri, de catre Primaria Sectorului 1 Bucuresti. Printre acestia, s-a regasit si atleta Alina Rotaru, medaliata cu aur…

- Colegiul Medicilor solicita adoptarea cat mai rapida a legii vaccinarii Colegiul Medicilor din România solicita Camerei Deputatilor sa adopte cât mai rapid legea vaccinarii care trebuie sa aiba o forma clara si sa contina responsabilitati asumate. Colegiul atrage atentia ca în…

- Nicolae Stanciu (24 de ani) nu mai are nicio sansa sa continue la Anderlecht din aceasta iarna. Dupa luni de incertitudine, campioana Belgiei a decis sa-l imprumute pe mijlocasul ofensiv, iar sotia lui Laurentiu Reghecampf are misiunea de a gasi, in cel mai scurt timp, o echipa care sa fie de acord…

- Deputatul PNL de Oradea, Florica Chereches (n. in 1960) isi revizuieste ambitiile politice. Duminica, 17 decembrie, Chereches incearca sa devina sefa mare peste Organizatia Nationala de Femei a Partidului National Liberal. Congresul femeilor liberale va avea loc in Palatul Parlamentului.…

- Selectionerul Cosmin Contra a vorbit, la putin timp dupa ce sortii au scos Lazio in calea FCSB-ului, despre cat de grea e tragerea pentru vicecampioana Romaniei. Prezent luna trecuta pe Olimpico, la derby-ul pierdut de echipa lui Simone Inzaghi cu rivala AS Roma (1-2), "Gurita" a scos in evidenta…

- In perioada 8 – 19 decembrie, Corul Național de Camera „Madrigal - Marin Constantin” se va afla intr-un turneu național și va aduce romanilor din toata țara vestea sarbatorilor de iarna prin cantece interpretate in maniera unica, plina de har și emoție a celui mai renumit ansamblu coral romanesc. Corul…

- O cursa Wizz Air si una British Airways, care trebuiau sa decoleze luni din Londra si sa ajunga pe aeroportul Otopeni au fost anulate, iar o alta, care urma sa decoleze din Bucuresti si sa aterizeze in Londra a fost, de asemenea, anulata, din cauza conditiilor meteo din Marea Britanie.

- Dupa un sezon plin de emoții și pentru concurenți, dar și pentru juriul „iUmor”, cel de-al patrulea sezon al emisiunii s-a terminat, iar caștigatoare a fost desemnata, in urma validarii juriului, precum și a votului telespectatorilor, Ana Maria Calița.

- In jur de 10.000 de persoane protesteaza, la ora transmiterii stirii, in Piata Victoriei din Bucuresti. La iesirea catre Bulevard Kiseleff a fost montat un gard de protectie, reprezentantii Jandarmeriei Capitalei precizand ca sunt menite evitarii unor incidente. "Dispozitivul se dimensioneaza…

- Actorul Alexandru Arsinel a ajuns, duminica, la Spitalul Universitar din Bucuresti, unde i se fac investigatii medicale. Artistul nu a dorit sa se furnizeze alte date despre starea sa de sanatate. Alexandru Arsinel este la Unitatea Primiri Urgente a Spitalului Municipal din Bucuresti.…

- „Din platforma Romania 100 se va desprinde un partid politic. Noi, cei care am fondat Romania 100, suntem hotarati sa facem asta”,a spus Ciolos.„Lucram la acest partid, lunile urmatoare vom fi in masura sa il prezentam. Nu e o lansare azi”, a adaugat Ciolos, care a a aratat, insa, ca noul…

- Regele Mihai a fost un lider remarcabil, care a condus tara in vremuri tulburi si a salvat sute de mii de vieti, a declarat ambasadorul Turciei la Bucuresti, Osman Koray Ertas, informeaza agerpres.ro. Diplomatul a semnat, joi, in cartea de condoleante deschisa in memoria Regelui Mihai.Scandalul…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al regelui Mihai va fi transportat cu Trenul Regal de la Bucuresti la Curtea de Arges, unde va avea loc inmormantarea, a anuntat, sambata, Casa Regala, care a actualizat programul funeraliilor regelui Mihai. De asemenea, Casa Regala a anuntat ca in ziua inmormantarii,…

- Academicianul Eugen Simion va primi, joi, titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universitații "Titu Maiorescu" din București. Ceremonia de decernare va avea loc începând cu ora 14,00 în Aula Magna a Universitații, situata în cladirea Corp M, din…

- Puțina lumea iși amintește, dar partenerul de viața al Principesei Margareta, Principele Radu, a fost actor inainte de casatoria cu aceasta. Radu al Romaniei (nascut Radu Duda), in varsta de 57 de ani este un fost actor roman, care din 1996 este soțul Principesei Margareta a Romaniei, fiica fostului…

- Alina Rugina, din București, a caștigat, luni seara, titlul de Miss Romania 2017, concurs organizat in cadrul festivalului Bucharest Fashion Week. Sursa foto: Bucharest Fashion Week / Facebook În vârsta de 18 de ani, Alina Rugina a fost desemnata Miss Ambasad'Or la ediția…

- Reprezentanții Universitații "Constantin Brancuși" (UCB) Targu-Jiu i-au conferit, vineri, titlul de Doctor Honoris Causa președintelui Senatului Universitații de Medicina și Farmacie "Carol Davila" București, prof. univ. dr. Mircea Beuran. "Senatul a hotarât…

- Sala «Ana Pascu» din București a gazduit saptamana trecuta Cupa Romaniei la Sabie. CSM Unirea a primit la aceasta competiție pecetea maturitații. La proba pe echipe, in formula George Dragomir, Razvan Stanescu, Pavel Melnic și Mihaița Dragomir, Slobozia a obținut medalia de bronz, dupa o competiție…

- Biroul executiv al Blocului National Sindical va organiza un protest in Bucuresti in data de 12 decembrie, a anuntat, marti, Dumitru Costin, liderul BNS. Acesta a declarat ca principalele lor nemultumiri sunt legate de masurile fiscale si de Legile Justitiei si tocmai de aceea BNS se va alatura…

- Intre 22 și 26 noiembrie, la București se desfașoara Targul de carte Gaudeamus. Editurile s-au pregatit cu carți pentru toate varstele, frumos ilustrate, care de abia așteapta sa fie citite de copii! Iata selecția noastra. Editura Curtea Veche Publishing: 1 „Poveștile Cristinei. O girafa in spațiu…

- Potrivit Libertatea, concursul de rezidențiat organizat in București a fost unul cu surprize. In 27 dintre 35 de sali in care a fost organizat concursul, candidații au primit grilele cu intrebari incomplete, deoarece aveau 40 de intrebari, in loc de 200. Conform rectorului UMF, academician…

- Regretata Laura Stoica a avut o idila cu un cunoscut comentator sportiv de la noi din țara, Emil Gradinescu, cel care acum este insurat cu o cantareața. Laura Stoica, pe numele sau real Adriana-Laurenția Stoica, s-a nascut pe 10 octombrie 1967 și a fost una dintre cele mai apreciate cantarețe din Romania,…

- CSM București va incepe faza grupelor principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin din postura de lider, grație golaverajului mai bun fața de echipa maghiara Gyor, deținatoarea trofeului, informeaza Agerpres. CSM București are 6 puncte (+25), la fal ca Gyori Audi ETO KC (+15), in timp ce pe locul…

- La Baile Govora s-a disputat in aceasta saptamana turneul final al Superligii de sah la masculin si feminin. Echipa Politehnica Aqua Carpatica Iasi (capitan, Vlad Ungureanu)a obtinut pentru a treia oara consecutiv titlul national la feminin, castigand toate intalnirile disputate. Titlul s-a decis…

- Președintele iranian Hassan Rohani a sosit marți dimineața la Kermanshah, capitala provinciei cu același nume lovita duminica de un puternic seism, unde a promis ca statul va raspunde 'cat mai repede posibil' așteptarilor victimelor acestei catastrofe, informeaza AFP. Vestul provinciei Kermanshah,…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat ca va participa la Targul de Turism de la Bucuresti pentru a primi, impreuna cu presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur, premiul Suceava – Destinatie Europeana de Excelenta. ”Suntem intr-o echipa cu domnul presedinte (presedinte Consiliul Judetean,…

- In știrea cu titlul "MAI face verificari pentru a se stabili daca autocarul filmat pe linia de tramvai aparține Jandarmeriei", transmisa, joi, la ora 14,32, pe fluxurile Justiție și Interne, București, titlul se va citi corect: "MAI face verificari pentru a se stabili identitatea șoferului autocarului…

- Mihaela Buzarnescu a trecut de 60 de victorii la simplu in sezonul 2017 si, pentru a treia oara in mai putin de doua luni (57 de zile, mai exact), reuseste o serie de cel putin sase victorii consecutive in proba de simplu. Joi, la Tokyo, "Miki" a invins-o cu un scor categoric pe reprezentanta Japoniei,…

- Sambata, 11 noiembrie, la ora 10.00, se va da startul Crosului Dobrogei, activitate ce face parte integranta din programul national „Campionii Romaniei in scoala, liceu si universitate“. Evenimentul are loc gratie eforturilor realizate de catre Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta si…

- Astfel, in primele 8 luni din 2017, au fost adusi la munca in tara noastra 2.753 de muncitori straini, numar in crestere fata de anul trecut. In general provin din Asia, tara care a furnizat cel mai mare numar de muncitori fiind Vietnamul, cu aproape 600 de persoane. Cei mai multi lucratori straini…

- Cutremur de suprafata in Buzau, anunta INFP. Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter a avut loc sambata dupa-amiaza, la ora 16:56, in județul Buzau, la adancimea de 113,6 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). In…

- Cristian Popescu Piedone a fost condamnat, marti, la un an de inchisoare cu suspendare de catre magistratii Judecatoriei Sectorului 4, fostul edil fiind gasit vinovat de savarsirea infractiunii de folosire a functiei pentru favorizarea unor persoane, decizia instantei nefiind definitiva. In dosar, acesta…

- Dupa trei partide “de incalzire”, in care nu a pierdut niciun set, pentru Volei Alba Blaj abia acum incepe campionatul in Divizia A1. Tripla campioana din “Mica Roma” are in urmatoarele doua runde examene reale cu CSM Bucuresti si CSM Tirgoviste, tocmai contracandidatele la titlu. Primul dintre acestea,…

- Mihaela Buzarnescu a caștigat astazi titlul ITF de la Poitiers, Franța, dupa ce a invins-o in finala pe belgianca Alison Van Uytvanck (79 WTA), scor 6-4, 6-2. Sportiva noastra era a cincea favorita a turneului, iar la inceputul acestui an ocupa locul 540 in ierarhia mondiala. Dupa cele 10 luni scurse…

- La VIVO! Cluj-Napoca s-a deschis primul restaurant cu servire rapida - Pep & Pepper din Cluj (P) Reteaua de restaurante cu servire rapida, Pep & Pepper, s-a extins cu o noua locatie in VIVO! Cluj-Napoca. Incepand de weekendul trecut, clientii centrului comercial pot savura preparatele delicioase pregatite…

- Brandul Lego are o cota de piata de 10,4% pe segmentul jucariilor traditionale in Romania. Lego Romania, reprezentanta producatorul danez de jucarii, prezenta pe piata romaneasca din 2011, a intrat cu un magazin in Sun Plaza Shopping Center din Bucuresti in septembrie si a ajuns astfel…

- Dezvoltatorii de spatii de birouri nu au livrat nici o cladire noua in Bucuresti in cel de-al treilea trimestru al anului curent, in timp ce companiile au inchiriat spatii cu o suprafata cumulata de 68.000 de metri patrati, in crestere cu 5% fata de...

- Presedintele si premierul participa la lansarea noului model Ford Ecosport Uzina Ford de la Craiova. Foto: Arhiva. Presedintele Klaus Iohannis si premierul Mihai Tudose participa, la Uzina Ford din Craiova, la lansarea noului model Ford EcoSport. Suntem în legatura directa cu corespondentul…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste, joi, pentru a decide si valida lista ministrilor Cabinetului Tudose care vor fi inlocuiti. Remanierea ii vizeaza pe cei trei ministri cu probleme penale, si anume Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Viorel Ilie. Advertisement Comitetul Executiv al PSD se reuneste de…

- Dupa iuresul numit US Open, care i-a adus lui Horia Tecau al treilea trofeu de Mare Slem al carierei, al doilea din proba sa principala - dublu masculin, Horia Tecau si-a cautat linistea la Bucuresti. Apoi, s-a imbarcat pentru o noua cursa lunga, spre Asia, pentru un ultim forcing inainte de Turneul…