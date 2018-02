Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul Ministerului Justitiei, blocat joi seara, dupa anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind declansarea procedurii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este indisponibil si vineri dimineata, la mai bine de 12 ore de la anuntul ministrului. Tudorel…

- Oana Pellea l-a criticat in termeni duri pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, dupa ce acesta a anunțat ca a demarat procedurile de revocarea a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.Citește și: GRECO, raport incendiar, in plin scandal politic in Romania: Recomandari in cazul 'responsabililor cu…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a cere revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Ministru roman solicita demiterea procurorului, lupta anticoruptie amenintata",…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a propus, joi, revocarea procurorului sef al DNA Codruta Kovesi, dupa ce a prezentat un raport privind activitatea manageriala de la DNA care s-a bazat pe 20 de categorii si fapte. Printre acuzatii se afla: comportament excesiv de autoritar, discretionar al procurorului…

- -„Sa terminam odata cu dosarele politice!” Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a propus, aseara, revocarea procurorului sef al DNA Codruta Kovesi, dupa ce a prezentat un raport care vizeaza activitatea manageriala de la DNA. „In temeiul articolului 54, coroborat cu art 51…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi ca refuzul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, de a se prezenta in fata Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 2009 reprezinta o incalcare a autoritatii Parlamentului. In declaratia de presa organizata la sediul Ministerului…

- Proteste au loc, joi seara, in orase precum Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca si Sibiu, dupa ce Tudorel Toader a cerut declansarea procedurii de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Protestatarii au blocat, la Cluj, traficul in fata sediului PSD.

- Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalisti ce va face daca ministrul Justitiei va cere revocarea sefei DNA. "Asta cu revocarea constat ca este o preocupare intensa in spațiul public. Momentan, sincer, nu vad motive de revocare. Dar, s-ar putea sa existe unele pe care nu le cunosc…

- Dupa decizia ministrului Justitiei romane, Tudorel Toader, de a declansa procedura revocarii din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, s-au anuntat proteste in Piata Victoriei din București.

- Joi seara, dupa decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a declansa procedura revocarii din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, s-au anuntat proteste in Piata Victoriei din Capitala.

- Joi seara, dupa decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a declansa procedura revocarii din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, s-au anuntat proteste in Piata Victoriei din Capitala.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Toader a precizat ca propunerea de revocare va merge la secția de procurori a CSM, care va da un aviz consultativ, iar…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a propus, joi, revocarea procurorului sef al DNA Codruta Kovesi, dupa ce a prezentat un raport privind... The post Tudorel Toader declanseaza revocarea din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruța Kovesi appeared first on Renasterea banateana .

- Adrian Ursu a vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, propunerea lui Tudorel Toader de revocare din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. „Un profesionist, așa cum este Tudorel Toader , nu avea cum sa nu ofere acest set extrem de dens de argumente. Un astfel de set…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declansat procedura de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Tudorel Toader a Post-ul Ministrul Justitiei a cerut revocarea din funcție a șefei DNA! Se anunța proteste de strada apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a declarat ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi. Toader a prezentat joi, de la ora 18.00, timp de 80 de minute, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale ...

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat joi seara ca a inceput procedura de revocarea a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Toader a invocat concluziile unui raport de evaluare privind activitatea DNA din perioada februarie 2017-2018. Concluziile au fost prezentate sub forma a 20 de puncte. Propunerea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Ministrul Justitiei, a declarat joi ca, in anul 2017, a fost a fost inregistrata o situatie fara precedent in cadrul raporturilor…

- Dupa cea mai lunga conferința de presa din istoria post-decembrista, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a decis ca, din punctul sau de vedere, Laura Codruța Kovesi trebuie demisa de la conducerea DNA. Cererea de revocare a șefei DNA a fost indelung argumentata, citand paragrafe de lege și incalcari…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi.Presedintele Klaus Iohannis va decide daca o va elibera din functie pe sefa DNA. ...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Stire in curs de actualizare.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prezinta de peste o ora despre activitatea DNA, refuza sa raspunda intrebarilor jurnalistilor, care i-au cerut in mai multe randuri clarificari fata de cele afirmate, insa a spus ca va publica raportul pe site-ul MJ si va face o conferinta de presa in alta zi. Tudorel…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Anunțul a fost facut in cadrul prezentarii unui Raport privind activitatea manageriala a șefului DNA pentru perioada februarie 2017 - februarie 2018.”DNA nu trebuie sa se confunde cu șeful…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader prezinta joi, de la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA, daca cere sau nu revocarea Codrutei Kovesi.

- Tudorel Toader va susține, de la ora 18:00, o declarație de presa in care va lamuri situația DNA și a șefei instituției, Laura Codruța Kovesi. In incercarea de a-l determina sa ia o decizie prin care sa propuna revocarea lui Kovesi, aproximativ 20 de persoane s-au strans in fața sediului Ministerului…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va prezenta, la ora 18:00, în direct pe Realitatea TV, LIVE VIDEO pe realitatea.net și pe pagina de Facebook Realitatea, raportul referitor la activitatea manageriala la DNA.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va face public astazi raportul privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție. In plus, se așteapta sa anunțe și daca va cere revocarea procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi.

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, va prezenta joi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. Toader anunța, cu o saptamana in urma, ca prezentarea raportului va fi urmata de o “propunere concreta”. In acest context, președintele Asociației Magistraților…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va prezenta astazi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. In acest context, președintele AMR Andreea Ciuca a declarat la Antena 3 ca nu are foarte mari așteptari din partea lui Tudorel Toader, privind…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va prezenta astazi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. In acest context, Ingrid Mocanu a lansat un atac dur la adresa lui Tudorel Toader, spunand ca este cel mai „slab” și „mincinos” ministru al Justiției…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va prezenta astazi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. Unii lideri social-democrati se asteapta...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va prezenta joi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. Unii lideri social-democrati se asteapta si la anuntarea unor masuri, inclusiv la o propunere de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi, propunere…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va prezenta astazi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. Unii lideri social-democrati se asteapta si la anuntarea unor masuri, inclusiv la o propunere de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi, propunere…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va prezenta astazi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. Unii lideri social-democrati se asteapta si la anuntarea unor masuri, inclusiv la o propunere de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi, propunere…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va face public astazi raportul privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție. În plus, se așteapta sa anunțe și daca va cere revocarea procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va sustine o conferinta de presa joi, la ora 18:00, in care va anunta soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Cel putin asa a anuntat ministrul Justitiei pe pagina personala de Facebook. Toader, chemat de premierul Viorica Dancila din Japonia pentru a prezenta raportul,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "nu va avea curajul" sa propuna revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, anticipeaza, la RFI, presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP) Eugen Tomac. El se declara neplacut surprins de "abandonul total” al presedintelui Klaus Iohannis in scandalul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "nu va avea curajul" sa propuna revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, anticipeaza, la RFI, presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP) Eugen Tomac.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare va prezenta in Parlament raportul de evaluare privind activitatea DNA, a DIICOT si a Ministerului Public. El a tinut sa precizeze ca inainte de a accepta postul de ministru a primit garantii de neimplicare a factorului politic…

- Pe baza inregistrarilor facute publice de fostul deputat Vlad Cosma, ce fac referire la neregulile din cadrul DNA Ploiesti in care protagonistul principal este procurorul Mircea Negulescu, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa decida soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Anuntul…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, intrerupe vizita oficiala in Japonia pentru a se intoarce in țara, cu trei zile mai devreme. Initial, Tudorel Toader spusese ca nu ințelege de ce trebuie sa se...

- Presedintele Senatului despre revocarea sefei DNA: Toader nu m-a informat Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privința…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a evitat din nou un raspuns referitor la decizia de a o revoca sau nu din funcție pe șefa DNA, Laura codruța Kovesi. Ministrul a mai precizat ca marți va avea o întrevedere cu președintele CEDO. „Eu nu am niciun element pentru a considera natura…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca a luat o decizie in ceea ce o priveste pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, decizie pe care urmeaza sa o “formalizeze”, in limitele competentelor sale. El a tinut sa sublinieze ca nu ministrul il revoca pe procurorul sef al DNA, ci presedintele,…

- Un anunt facut miercuri seara de Tudorel Toader, Ministrul Justitiei, ar putea pune intreaga Romanie pe jar: acesta a subliniat, intr-un termen foarte scurt, va anunta decizia sa in legatura cu posibila revocare a Codrutei Kovesi de la sefia DNA, institutie care are pe rol multiple dosare ale politicienilor.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus miercuri seara la Antena 3 ca va anunta „intr-un termen scurt sau foarte scurt" daca ii va propune Președintelui Klaus Iohannis revocarea sau mentinerea in functie a procurorului șef al DNA, Laura Codruta Kovesi. El a precizat ca a luat deja decizia in „forul…

- Tudorel Toader a auncat in aer situția șefei DNA, Laura Codruța Kovesi! La Antena 3, ministrul Justiției a anunțat ca a luat decizia in ceea ce privește revocarea sau menținerea la conducerea DNA a lui Kovesi.”Daca cineva nu da curs unei comisii, e pus sub ancheta in SUA. Nu putem ca unii…

- Anuntul a fost facut de ministrul Justitiei pe Facebook: "CSM - o hotarare emotionala - sesizarea instantei de contencios administrativ!". El invoca identitatea de continut dintre declaratia data si considerente ale deciziei CCR, raportul Inspectiei Judiciare, prin care se considera ca nu a fost incalcata…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, referitor la comunicatul prin care SUA si-au exprimat „ingrijorarea” cu privire la propunerile de modificare a Legilor Justitiei, ca aceasta pozitie a partenerilor strategici nu este ingrijoratoare, precizand ca „avem deplina libertate sa legiferam”.