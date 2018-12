Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Catalinoiu Gociman și Gabriel Iliescu, fondatorii ViziteazaDelta.ro, au investit aproape un milion de euro in platforma MyPal.travel, un sistem inovativ și inteligent de informare, rezervare și plata online pentru servicii turistice integrate in destinații din intreaga lume. ”Am alocat…

- Societatea Manat Magnum SRL din Bucuresti intentioneaza sa ridice un complex de vile turistice cu regimul de inaltime parter in judetul Constanta.In acest sens, investitorul a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta acord de mediu pentru proiectul "Construire ansamblu de vile turistice…

- Prezentam mai jos un top al destinațiilor turistice de evitat in 2018, din motive dintre cele mai diverse, de la turismul in masa și poluare pana la rata criminalitații crescuta și rasism, potrivit consoglobe.com, scrie Mediafax.Și, totuși, unele dintre destinațiile din acest top sunt de evitat...…

- Vremea se raceste in Europa in luna noiembrie, in mod cu totul nesurprinzator, dar exista inca o multime de locuri de vazut si de lucruri de facut. O singura regiune mai permite mersul la plaja, iar cei care prefera orasele mari si...

- Fiecare an adauga destinatii noi pe hartile turistice ale lumii si 2019 nu face exceptie, noi locuri din apropierea unor centre de interes deja cunoscute fiind deschise celor care cauta. Sri Lanka a devenit una dintre destinatiile care au crescut ...

- Oricine stie sa gaseasca in Franta, Turcia, Grecia sau in Italia specialitati care raman in memorie dupa ce te-ai ridicat de la masa, dar sunt si destinatii ale caror repere culinare apar mai rar in discutie, dar merita incercate....

- Destinațiile turistice cunoscut de toata lumea sunt la mare cautare. Par cea mai sigura alegere, recenzii din plin și știi ca nu poți da greș. Insa, pentru cei mai curajoși, exista multe locuri in care natura iți garanteaza cea mai uimitoare experiența, dar care așteapta sa fie descoperite de curioși.

- Republica Moldova și Romania iși propun sa creeze o harta digitala comuna, prin intermediu careia, cetațenii straini vor putea afla mai multe detalii despre destinațiile turistice din cele doua state. Despre aceasta a anunțat ministrul Economiei și Infrastructurii Chiril Gaburici in cadrul unui interviu…