Stiri pe aceeasi tema

- ​Firmele românești sunt încadrate în categoria microîntreprinderilor în doua contexte importante: cel al impozitarii lor și cel al oportunitații de a accesa fonduri europene destinate acestei categorii de firme. Atenție, plafoanele în funcție de care sunt definite…

- ​Statul a anunțat, în sfârșit, data la care spune ca va deschide linia de fonduri europene în valoare totala de 200 de milioane de euro pentru fermierii grupați în organizații de utilizatori de apa în agricultura, care vor sa investeasca în instalații de irigații.…

- ​Statul a publicat luni Ghidul solicitantului pentru fondurile europene cu valori maxime de câte 100.000 de euro - 1,05 milioane de euro, pentru antreprenorii care fac afaceri de diferite dimensiuni, în producție și procesare de fructe. Citește mai departe, consulta Ghidul solicitantului…

- ​S-a anunțat perioada în care se vor putea depune proiecte pentru fonduri europene de maximum 1 milion de euro fiecare, pentru modernizarea instalațiilor de irigații, o oportunitate de finanțare importanta pentru fermierii coalizați în organizații de utilizatori de apa în agricultura.…

- ​Antreprenorii români vor putea obține fonduri europene de 100.000 euro - 1,05 milioane euro pentru investiții în producția și marketingul fructelor, printr-o linie de finanțare în valoare de 51 milioane euro, care urmeaza sa se deschida în primul trimestru al anului 2019. De…

- Primaria Targoviste a depus, pe final de an 2018, in vederea finantarii din fonduri europene, prin incarcare in MySMIS, doua proiecte care ar putea transforma radical transportul public din Targoviste, potrivit edilului Cristian Stan.

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a aprobat joi, modificarea Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020 al Romaniei. Modificarile vizeaza adaptarea la evoluțiile din domeniului IT, acordarea unui sprijin crescut firmelor mici și mijlocii (IMM) din acest domeniu,…

- La data de 11 noiembrie 2018, in jurul orei 11.20, politistii Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale si Europene, in timp ce actionau pe bulevardul Ferdinand I din Alba Iulia, judetul Alba, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 30 de ani, din Sebeș. In urma verificarilor…