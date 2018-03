Stiri pe aceeasi tema

- Doua terenuri agricole de pe raza localitatii Galu - comuna Poiana Teiului au fost inundate, luni, ca urmare a unui blocaj de gheata aparut pe raul Bistrita, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. "Evolutia fenomenului a fost monitorizata…

- Fondul Monetar International (FMI) a recomandat luni evitarea initiativelor legislative care vizeaza plafonarea dobanzilor la credite si a preturilor la care persoanele fizice pot rascumpara datoriile achizitionate de terte parti, potrivit documentului publicat vineri, la sfarsitul consultarilor cu…

- Site-ul web al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) nu poate fi momentan accesat, pe prima pagina fiind afisat urmatorul mesaj: ‘Lucrare de mentenanta. Ne cerem scuzepentru eventualele inconveniente. va multumim pentru intelegere. Sistemul de depunere declaratii este functional, inclusiv…

- Miele, compania numarul unu în producția de echipamente electrocasnice premium la nivel mondial, anunța un stand mai mare și inovații tehnologice pentru vizitatorii show-ului Eurocucina, ce va avea loc în perioada 17 – 22 aprilie, la Milano. Vedeta acestei ediții va fi revoluționarul…

- Mai multi reprezentanti ai sindicatelor din penitenciare se vor intalni, astazi la pranz, cu premierul Viorica Dancila, pentru a discuta despre problemele cu care se confrunta sistemul penitenciar. Potrivit unui comunicat al Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP),…

- Android si iOS sunt sistemele de operare mobile dominante. Un nou studiu, realizat de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) in SUA, arata utilizatorii carei platforme sunt mai „credinciosi” acesteia. Surprinzator, utilizatorii de Android sunt mai loiali decat cei de iOS. 91% dintre cei care…

- Ora de vara 2018. Anual, in ultima duminica a lunii martie, Romania trece la ora de vara. Așadar, se va trece la ora de vara in noaptea de 24 spre 25 martie, iar prin schimbarea orei de la ora de iarna la ora de vara se ințelege faptul ca ora 3:00 va deveni ora 4:00. ORA DE VARA 2018. Schimbarea…

- Sistemul centralizat de incalzire al orasului Calafat, din Dolj, a fost distrus in urma cu noua ani ani, cand s-a inchis termocentrala orasului, iar de atunci oamenii au fost nevoiti sa gaseasca solutii pentru incalzire, avand in vedere ca nu exista posibilitatea incalzirii cu gaz. Unii si-au facut…

- 'A fost o intalnire in parametrii pe care ii cunoasteti, o intalnire fireasca, de informare intre membrii comisiei speciale care reglementeaza legislatia pe temele justitiei cu oficialitati ale CE. Fiecare grup si-a spus punctul de vedere, a fost o informare facuta de presedintele acestei comisii,…

- Asus a anunțat in aceasta seara lansarea noii game de produse Zenfone 5. Sunt disponibile 3 produse, pe plaje de preț diferite: Zenfone 5 lite – un model middle range ce integreaza 4 camere și cu focus pe camera frontala, Zenfone 5 – model ce mizeaza pe un ecran de 6.2 inchi intr-un corp de 5.5 inchi…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca isi doreste ca pana la finele acestui an sa fie prezentat in Parlament un proiect al legii pensiilor si ca, in baza acestuia, niciunui pensionar din sistemul public nu-i va scadea pensia.

- Potrivit proiectului, intersectiile semaforizate care vor fi introduse in sistemul inteligent de management al traficului se afla pe arterele Colentina, Camil Ressu - Theodor Pallady, 13 Septembrie - Bd. Ghencea, Calea Grivitei, Bucurestii Noi, Giurgiului. Proiectul costa aproximativ 56 de milioane…

- Guvernatorul Bancii Centrale a Letoniei, Ilmars Rimsevics, a fost retinut de Agentia anticoruptie a tarii, ceea ce a provocat noi îngrijorari privind sistemul financiar al unui stat membru al zonei euro, transmit Financial Times si Reuters.

- In momentul producerii „jafului secolului", sistemul bancar din Republica Moldova a fost capturat de un grup restrans de persoane și nu funcționa pentru oameni. Este una din declarațiile presedintelui Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, Suma Chakrabarti, aflat in vizita de lucru la Chișinau,…

- Hackerii romani care au spart sistemul de securitate al Politiei din Washington sunt aproape de a fi extradati. Parchetul Curtii de Apel Bucuresti a trimis catre instanta cererea de extradare formulata de autoritatile judiciare americane impotriva celor doi romani, Evelin Cismaru si Mihai Isvanca, scrie…

- Armata israeliana a atacat 12 baze militare siriene si iraniene din Siria in cadrul unei ofensive descrise de israelieni ca fiind „un atac la scara larga” si care a venit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s-a infiltrat in spatiul aerian al Israelului, scrie The Times of Israel.…

- Incepand cu luna iulie, salajenii asigurați in sistemul de sanatate vor putea sa iși masoare tensiunea arteriala pentru 24 de ore (Holter-TA) la medicii de familie si vor putea obtine dispozitive medicale fara a sta la cozi, asa cum e in prezent. Mai precis, vor putea trimite documentele prin posta…

- Sistemul de informare rapida a populatiei in caz de calamitati naturale functioneaza! La inceputul saptamanii, Departamentul pentru Situatii de Urgenta a testat modul in care alertele vor ajunge la populatie. Este vorba despre situatii de urgenta generate de cutremure de mare magnitudine, inundatii,…

- Ministrul spune ca au fost descoperite multe persoane care lucrau cate opt ore pe zi, dar aveau contracte part-time si astfel nu beneficiaza de asigurare de sanatate sau de pensie. „Este bine pentru cei care sunt la part-time sa plateasca contributiile la nivelul salariului minim pe economie pentru…

- Biletele pot fi cumparate inca de pe acum din reteaua entertix si de pe site-urile myticket.ro si entertix.ro. Preturile biletelor variaza intre 50 lei (cat. II) pana la 120 lei (cat. VIP), miercuri si joi, 14 si 15 martie 2018; 60 lei (cat. II) pana la 175 lei (cat. VIP), vineri, 16 martie 2018;…

- Fiecare leu acordat in tichete de masa aduce incasari bugetare de 40 de bani, iar pentru fiecare leu de contribuții sociale scutite de la plata intra in economia locala aproape 4 lei, reiese dintr-o analiza realizata de Academia Romana – Centrul de Cercetari Financiare și Monetare „Victor Slavescu”…

- O femeie din Iași și-a prins iubitul in timp ce facea amor cu amanta in pat cu bunica de 96 de ani și nu a mai raspuns pentru faptele sale. Aceasta a injunghiat-o pe rivala de mai multe ori, in fața barbatului și a bunicii. Polițiștii au deschis dosar penal și fac cercetari. Victima nu se afla in…

- Chinezii au reușit o noua performanța, aceea de a construi o gara in numai 9 ore. O mie cinci sute de muncitori au fost mobilizați pe șantier. Gara a fost construita de la zero, langa vechea gara, in orașul Longyan. Lucrare...

- Noul ministru al Sanatații a declarat ca „Sanatatea este un pacient care trebuie tratat”, iar prima urgenta a mandatului sau o constituie rezolvarea problemelor medicilor rezidenti. Avem Guvern. Membrii Executivului condus de Viorica Dancila –prima femeie-premier din Romania, au trecut „pe repede…

- Primaria Capitalei a pus in dezbatere publica proiectul de buget pe anul 2018, propunand alocarea a peste 3 milioane de euro pentru lucrarile la Catedrala Mantuirii Neamului si peste 13 milioane de euro la diverse monumente si statui, altele decat cele incepute anul trecut. Pentru spitale, municipalitatea…

- Vlad Voiculescu a realizat un scurt bilanț al mandatului pe care Florian Bodog l-a avut la conducerea ministerului Sanatații. Voiculescu spune ca tot ce a lasat in urma ministrul de la PSD este un sistem puternic politizat in care profesionalismul și demnitatea nu mai conteaza. Vlad Voiculescu, intr-o…

- Președintelui Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane: Astazi sarbatorim 159 de ani de la Mica Unire, Unirea Principatelor Romane din 1859, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Un pas extrem de important pentru romani și un pas esențial pentru invațamantul…

- Nicolae Stanciu este oficial jucatorul echipei Sparta Praga. Fotbalistul roman s-a despartit de Anderlecht Bruxelles si a semnat pentru formația din Cehia un contract valabil pana in anul 2021, au anuntat marti site-urile oficiale ale celor doua cluburi. Stanciu, un mijlocas de 24 de ani, a sosit pe…

- Revolutia digitala cucereste si biserica: credinciosii vor contribui la cutia milei si cu cartea de credit. Sistemul a fost introdus in premiera in Franta si functioneaza, deocamdata, in parohia Saint-Francois de Molitor din Paris. In cosul pentru donatii care circula la sfarsitul liturghiilor de duminica …

- Neglijența medicilor și lipsa suportului psihologic sint doar citeva din incalcarile constatate de avocatul Promo-LEX, Dumitru Sliusarenco, cel care apara drepturile tinerei care a avortat recent in toaleta din Centrul Mamei și Copilului, noteaza NOI.md. Acestea și alte incalcari au fost discutate joi…

- Sistemul sanitar se confrunta nu numai cu o criza de cadre medicale plecate la munca in strainatate pe bani mai multi, ci si cu donatori fidelizati care au luat calea strainatatii. Bilantul intocmit de Centrul de Transfuzii Buzau pentru activitatea desfasurata anul trecut scoate la iveala o statistica…

- "Gata, avem un guvern nou, pus pe repede inainte, la fel ca toata intamplarea cu schimbarea Primului Ministru. Pentru prima data Romania are o femeie in aceasta funcție, ceea ce ma face sa ma abțin de la pareri referitoare la performanțele economice pe care noul Cabinet le va avea. Din solidaritate.…

- Judecatorii Curtii Supreme poloneze au decis, marti, ca sunt neconstitutionale schimbarile din sistemul judiciar introduse de partidul conservator nationalist aflat la putere in Polonia, informeaza AFP.

- Incepand de astazi, 15 ianuarie 2018, sistemul de programari online, pentru susținerea probei teoretice la examenul de obținere a permisului de conducere auto, va fi resetat, urmand ca absolvenții de școli auto sa efectueze noi programari online, pe site-ul Instituției Prefectului - județul Vaslui,…

- In cel mult trei luni ar trebui sa apara nou alege a mineritului, noua lege a redevențelor și noua lege a apelor minerale, care sa asigure protejarea intereselor romanești in cel mai profitabil, dar și sensibil domeniu al economiei. Daca acest lucru nu se va intampla, Coaliția Naționala pentru Modernizarea…

- "Va spun ca eu voi face exact ce am spus in urma cu cateva luni. Voi candida la prezidentialele din 2019. Cand se va hotari PSD sa tina acel Congres, membrii partidului vor decide, asa cum este firesc. Dar indiferent de acea decizie, eu tot voi candida in 2019. (...) dragi colegi, desi am anuntat…

- Urmariti declaratiile facute in direct de primarul Mihai Chirica pe teme de interes general: "Sistemul de iluminat public va ajunge in proprietatea municipiului Iasi. Aceasta rascumparare a unui bun public care trebuia sa fie de la bun inceput al iesenilor ne va permite avansarea unor proiecte de modernizare…

- Urmatorul buget pe termen lung al Uniunii Europene trebuie sa fie mai mare decat actualul 1% din PIB-ul UE, in ciuda pierderii unui contribuabil important, Marea Britanie, a declarat luni presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, relateaza site-ul agentiei Reuters.Citeste si: DEZVALUIRI…

- Pedofilul care a agresat, vineri dimineața, doi copii intr-un lift din cartierul Drumul Taberei, din București, a fost prins de polițiști dupa ce o colega a alertat anchetatorii. Pedofilul a fost dat pe mana polițiștilor de o colega de-a sa care duminica, in jurul orei 17:30, a sunat și a spus ca barbatul…

- PNL face apel la responsabilitatea judecatorilor de la Curtea Constitutionala in cazul sesizarilor cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei si spune ca pozitia exprimata in plenul CSM de presedintele Klaus Iohannis pentru independenta Justitiei trebuie sprijinita de intreg sistemul judiciar…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF), organizatii reprezentative la nivel national ale medicilor de familie din Romania, au transmis, joi, o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis prin care il informeaza ca "medicii…

- Schimbarile de temperatura care apar la schimbarea de anotimpuri pot aduce cu ele viroze si raceli. Sistemul imunitar puternic este cheia. Aceasta bautura este delicioasa si poate fi consumata oricând pe parcursul zilei. Îti creste temperatura corpului,…

- Lipsa unui Acord Cadru intre Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) si medicii de familie priveaza pacientii de servicii medicale compensate si gratuite. Consecintele se extind si in...

- Potrivit Biroului Național de Statistica a Republicii Moldova, in anul de studii 2017/18, procesul educațional in instituțiile de invațamant primar și secundar general a fost asigurat de 28,6 mii cadre didactice, cu 10 000 mai puține decat zece ani in urma. Opinia ii apartine consilierului prezidential…

- Pensiile din sistemul public nu vor mai putea fi cumulate de la 1 ianuarie 2018 cu cele de serviciu, potrivit unui act normativ ce a fost publicat recent in Monitorul Oficial, iar romanii care ar indeplini condițiile pentru acordarea mai multor drepturi de pensie vor trebui sa opteze intre ele. Cei…

- In judetul Dambovita, proiectul planului de scolarizare la invatamantul dual si invatamantul profesional, pentru anul scolar 2018-2019, stabilit in baza solicitarilor de scolarizare primite de la operatorii economici prevede ca pentru liceul tehnologic, a fost realizate un procent de 80,6%, adica 41…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut vineri ca seful statului, Klaus Iohannis, patroneaza sistemul represiv al statului, care il foloseste, la randul sau, ca pe o marioneta. Acuzatiile au fost lansate de Tariceanu dupa ce in spatiul public au aparut informatii privind…

- Aproape doua treimi din camerele de supraveghere din Washington DC au fost blocate de doi hackeri romani, aceștia incercand apoi sa șantajeze autoritațile americane. Totodata au pus in pericol si zona Casei Albe. Cei doi sunt acuzați și ca au incercat sa șantajeze prin intermediul unor viruși de tip…