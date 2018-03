Stiri pe aceeasi tema

- Interfata web de prezentare a informatiilor institutionale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) este inaccesibila momentan, insa procesele de depunere si prelucrare a declaratiilor...

- Site-ul web al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) nu poate fi momentan accesat, pe prima pagina fiind afisat urmatorul mesaj: ‘Lucrare de mentenanta. Ne cerem scuzepentru eventualele inconveniente. va multumim pentru intelegere. Sistemul de depunere declaratii este functional, inclusiv…

- Conform MFP, fondul de premiere este de un milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii, iar selectia castigatorilor va fi realizata in doua etape. Duminica va fi organizata prima etapa, care va consta in extragerea bilelor ce vor determina ziua emiterii si valoarea…

- LOTERIA BONURILOR FISCALE 18 MARTIE 2018: Conform MFP, fondul de premiere este de un milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii, iar selectia castigatorilor va fi realizata in doua etape.Duminica va fi organizata prima etapa, care va consta in extragerea bilelor…

- Miercuri, 14 martie 2018, incepand cu ora 12.00, in sala de sedinte a Primariei Campulung, Str. Negru Voda, nr. 127, contribuabilii din Municipiul Campulung si localitatile invecinate pot beneficia de o sesiune interactiva de intrebari si raspunsuri referitoare la definitivarea impozitului pe profit…

- ANAF anunta ca tema sesiunii de asistenta online pe Facebook de astazi este “Depunerea electronica a declarațiilor fiscale”. „€Va așteptam astazi, incepand cu ora 09:00, pe pagina de Facebook. Specialiștii noștri de la Direcția Generala de Asistența pentru Contribuabili va vor sta alaturi, pentru a…

- Fiscul intentioneaza sa modifice Legea evaziunii fiscale pentru a se introduce o definitie a acesteia, a declarat, marti, vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) Daniel Tudor, intr-o conferinta organizata de PwC Romania. "Am facut o initiativa prin care ne propunem…

- Duminica, 18 decembrie, a avut loc o noua extragere a Loteriei Bonurilor Fiscale – pentru tichetele emise in perioada 1-31 ianuarie 2018 – in urma careia au iesit castigatoare bonurile cu valori cuprinse intre 501 si 501,99 lei emise in data de 30 ianuarie 2018. Fondul de premiere pentru extragerea…

- Bonurile in valoare de 501 lei emise la 30 ianuarie au iesit castigatoare la a doua extragere lunara din acest an a loteriei fiscale, fondul total de premiere, de un milion de lei, fiind impartit la maxim 100 de persoane. Ministerul Finantelor a organizat duminica a doua extragere lunara a loteriei…

- LOTERIA BONURILOR FISCALE 18 FEBRUARIE 2018: Extragerea bonurilor fiscale caștigatoare emise intre 1 și 31 ianuarie 2018 este programata duminica, 18 februarie 2018. Fondul de premiere este de 1 milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Selecția caștigatorilor va…

- Declaratiile fiscale referitoare la obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu prin mijloace electronice de transmitere la distanta, anunta Administratia Judeteana a Finantelor Publice (AJFP) Galati. Transmiterea declaratiilor prin internet ofera avantaje precum: economia…

- Mare parte din cozile de la Finanțe ar urma sa dispara din acest an, odata cu trecerea operațiunilor de transmitere a declarațiilor in mediul virtual. Masura a fost adoptata prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscala nr. 2326/2017, publicat in Monitorul Oficial…

- Desi ANAF dadea recent asigurari ca are capacitate de procesare, site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - www.anaf.ro – a picat, luni dimineata, in conditiile in care pana la 31 ianuarie contribuabilii ar fi obligati sa depuna Formularul 600 privind veniturile din activitati independente,…

- Site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - www.anaf.ro - s-a blocat, luni, in conditiile in care 210.000 de contribuabili trebuie sa descarce si sa completeze, pana la 31 ianuarie, Formularul 600 privind veniturile din activitati independente, pentru determinarea contributiilor sociale.…

- Duminica, 21 ianuarie, a avut loc o noua extragere a Loteriei Bonurilor Fiscale – emise in perioada 1-31 decembrie 2017 – in urma careia au iesit castigatoare bonurile cu valori cuprinse intre 325 si 325,99 lei emise in data de 30 decembrie 2017. Fondul de premiere pentru extragerea…

- Rezultatele loteriei bonurilor fiscale din 21 ianuarie 2018. Bonurile fiscale emise in data de 30 decembrie cu o valoare de 325 lei, au fost desemnate castigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminica. La aceasta extragere au participat bonurile fiscale emise in perioada 1 – 31 decembrie…

- LOTERIA BONURILOR FISCALE 21 IANUARIE 2018. Selecția caștigatorilor va fi realizata in doua etape. Duminica, 21 ianuarie 2018, va fi organizata prima etapa, care va consta din extragerea bilelor care vor determina ziua emiterii și valoarea bonurilor caștigatoare. Daca numarul cererilor de revendicare…

- Loteria bonurilor fiscale, extragere noua pe 21 ianuarie 2018. Extragerea bonurilor fiscale caștigatoare emise intre 1 și 31 decembrie 2017 este programata duminica, 21 ianuarie 2018, iar fondul de premiere este de 1 milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Cea mai recenta…

- Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) se publica, la intervale de trei luni, liste cu contribuabilii ce au restanțe la plata obligațiilor fiscale catre stat, indiferent daca aceștia sunt persoane juridice sau persoane fizice. Lista persoanelor care inregistreaza obligații fiscale…

- Așa cum precizeaza Ministerul Finanțelor, acest demers urmarește stimularea angajaților fiscali sa ramana in sistem, asta dupa ce doar in prima jumatate a anului 2017, peste 1000 de angajați ANAF au demisionat. „Incepand cu anul 2018, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin infiintarea…

- Ministerul de Finante a lansat, miercuri, in dezbatere publica un proiect de ordonanta care ar permite ANAF sa pastreze 15% din sumele recuperate de la contribuabili pentru a le acorda premii angajatilor. Potrivit proiectului, banii astfel obtinuti "se utilizeaza pentru acordarea de premii…

- Declaratiile fiscale cu privire la obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu, prin internet, in format electronic, se arata intr-un comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). Conform sursei citate, transmiterea declaratiilor fiscale prin mijloace…

- Romgaz a declarat si achitat accize in valoare de 244 milioane lei, care figureaza in evidenta Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) sub forma de creante fiscale, de recuperat de catre societate, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).Romgaz…

- Bonurile fiscale in valoare de 426 de lei emise in data de 23 noiembrie au fost desemnate castigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale din Ajunul Craciunului. La LOTERIA BONURILOR FISCALE de Craciun au participat bonurile fiscale emise in perioada 1 aprilie – 8 decembrie 2017. Fondul de premiere…

- 'La extragerea ocazionala a Loteriei bonurilor fiscale organizata duminica, 24 decembrie 2017, cu prilejul Craciunului, participa bonurile fiscale emise intre 1 aprilie - 8 decembrie 2017. Fondul de premiere este de un milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Selectia…

- La extragerea ocazionala a Loteriei bonurilor fiscale organizata duminica, 24 decembrie 2017, cu prilejul Craciunului, participa bonurile fiscal emise intre 1 aprilie – 8 decembrie 2017. Fondul de premiere este de un milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Selecția caștigatorilor…

- Potrivit unui comunicat oficial remis de ANAF, conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscala implementeaza un set de masuri fiscale și administrative menite sa transforme instituția intr-o administrație fiscala și vamala moderna, eficienta și inovatoare, care ofera servicii de inalta calitate…

- Romgaz a declarat si achitat accize in valoare de 224 milioane lei, care figureaza in evidenta Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) sub forma de creante fiscale, de recuperat de catre societate, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Romgaz…

- Bonurile in valoare de 821 lei emise pe 18 noiembrie au iesit castigatoare la ultima extragere lunara din acest an a loteriei fiscale, iar persoanele care detin astfel de bonuri isi pot revendica premiul printr-o cerere depusa la ANAF in urmatoarele 30 de zile, fondul total de un milion de lei fiind…

- Rezultatele loteriei bonurilor fiscale din 17 decembrie 2017. Bonurile in valoare de 821 lei emise pe 18 noiembrie au iesit castigatoare la ultima extragere lunara din acest an a loteriei fiscale. Persoanele care au in posesie bonurile care au ieșit caștigatoare la loteria bonurilor fiscale din 17 decembrie isi…