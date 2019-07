Stiri pe aceeasi tema

- Un program a carui tehnologie este similara asistentului virtual Alexa al platformei Amazon, menit sa descifreze nevoile indicate de plansul bebelusilor, precum foamea, schimbarea unui scutec murdar si durerea, a fost creat de o echipa internationala de cercetatori, potrivit dpa.com, citata de Mediafax.…

- Judecatorii ieseni au pus punct unui proces complicat, in care inculpat a fost un cetatean originar din Arabia Saudita, pe nume Hani Nofal (foto - imagine preluata din zona publica a Facebook). Acesta a primit o pedeapsa de 6 luni de inchisoare cu amanarea pedepsei, sentinta fiind definitiva. Practic,…

- Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, una dintre cele mai sensibile zone ale Romaniei, infiintata la scurt timp dupa Revolutie, a fost condusa de-a lungul timpului de ingineri, jurnalisti, si, mai nou, de un fost ofiter SRI.

- Moldova are acum o șansa fragila de a-și curața sistemul politic, dar are nevoie de mai mult sprijin decat ceea ce a primit pana acum de la guvernele occidentale, inclusiv din partea administrației Trump, scrie The Washington Post .

- Reprezentantii Societatii Nationale de Medicina Familiei (SNMF) spun ca sistemul informatic pentru medicii de familie este in colaps total. „Numarul si complexitatea problemelor fundamentale cu care se confrunta sistemul medical sunt depasite ca nivel de suportabilitate de chinul zilnic prin care trec…

- Cele 61 de puncte de lansare de rachete antigrindina au tras 1.573 de rachete, fenomele meteo extreme afectand in jur de 10.000 de hectare de culturi, a declarat, sambata, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la Romania TV.Sistemul antigrindina a fost extins in județele Olt, Dolj, Mehedinți…

- Localnicii din Ohaba Lunga sunt sub teroarea apelor inca de luni seara, iar acum a fost instituit și un cod roșu de inundații pe raul Bega. The post Timișenii, avertizați prin sistemul Ro Alert de codul roșu de inundații appeared first on Renasterea banateana .