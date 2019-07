Sistemul RO-ALERT, testat din nou în tot Timișul. Când veți fi avertizați In a doua jumatate a lunii iulie, in tot Timișul va avea loc o noua runda de testari ale Sistemului RO-ALERT. Activitatea va avea ca scop examinarea funcționarii sistmeului, prin transmiterea unor mesaje de test catre telefoanele mobile aflate in raza celulelor de telefonie mobila din anumite zone. Telefoanele configurate pentru recepția mesajelor RO-ALERT și ... The post Sistemul RO-ALERT, testat din nou in tot Timișul. Cand veți fi avertizați appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 15 – 28.07.2019, in intervalul orar 10.00-12.00 , la nivelul județului Bacau, va avea loc o noua runda de testari ale Sistemului RO-ALERT. Activitatea are scopul de a examina funcționarea sistemului, prin transmiterea unor mesaje de test catre telefoanele mobile aflate in raza celulelor…

- Activitatea are scopul de a examina funcționarea sistemului prin transmiterea unor mesaje de test catre telefoanele mobile aflate în raza celulelor de telefonie mobila din anumite zone. Telefoanele configurate pentru recepția mesajelor RO-ALERT și care se vor afla în aria de acoperire…

- Departamentul pentru Situații de Urgența, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, in colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, va realiza in perioada urmatoare o noua runda de testari ale Sistemului RO-ALERT. Activitatea are scopul de a examina funcționarea sistemului prin…

- TESTARI… In perioada urmatoare, Departamentul pentru Situatii de Urgenta, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, va realiza o noua runda de testari ale Sistemului RO-ALERT. Activitatea are scopul de a examina functionarea sistemului…

- In urmatoarele zile, va fi realizata o noua runda de testari ale Sistemului RO-ALERT. Activitatea are scopul de a examina funcționarea sistemului prin transmiterea unor mesaje de test catre telefoanele mobile aflate in raza celulelor de telefonie mobila din anumite zone. Departamentul pentru Situații…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, va realiza in perioada urmatoare o noua runda de testari ale sistemului RO-ALERT. ‘Activitatea are scopul de a examina functionarea sistemului…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, va realiza in perioada urmatoare o noua runda de testari ale sistemului RO-ALERT. "Activitatea are scopul de a examina functionarea…

- In perioada urmatoare, Departamentul pentru Situații de Urgența, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, in colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, va realiza o noua runda de testari ale Sistemului RO-ALERT. Activitatea are scopul de a examina funcționarea sistemului prin…