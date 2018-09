Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati au fost prinsi in flagrant in zona lacului Surduc, atunci cand se aflau la braconaj In varsta de 52 si 36 de ani, cei doi pescari au fost depistati in fapt ieri dimineata, in jurul orei 7.30, de politistii din Faget. Acestia se fac vinovati de pescuit ilegal. Oamenii legii au constatat ca…

- Un barbat din orasul Deta, judetul Timis, este cercetat de polițiștii clujeni, dupa ce aceștia l-au depistat conducând un autoturism desi avea dreptul de a conduce suspendat.”La data de 29 august a.c., în jurul orei 23.50, politistii Biroului Rutier Dej au depistat un…

- Consiliul Județean Timiș și-a propus sa realizeze, din fonduri proprii, opt bazine de inot didactice in tot atatea orașe din județ. Este vorba de o investiție care se ridica la apoape 6,5 milioane de euro, bazinele urmand a fi construite in Buziaș, Ciacova, Deta, Faget, Gataia, Jimbolia, Recaș și Sannicolau…

- La locul interventiei s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare si patru subofiteri din cadrul Statiei de pompieri Sannicolau Mare si Lenauheim, doua ambulante SAJ si un echipaj de politie. „ISU Timis intervine la un accident rutier in localitatea Lenauheim. In accident este implicat un…

- In ultimele 24 de ore, la nivel național, au fost emise 50 avertizari/atenționari de fenomene meteorologice periculoase imediate la nivelul mai multor zone din țara. Ca urmare a ploilor insemnate cantitativ, atat in cursul zilei de ieri, cat si pe timpul noptii, echipaje de salvatori au monitorizat…

- ISU Timis intervine pentru evacuarea apei in mai multe localitati, dupa ploaia torentiala de joi seara aproximativ 100 de gospodarii fiind afectate de inundatii. "In acest moment se intervine pentru evacuarea apei in localitatile: Faget (3 strazi), Bichigi, Iersnic, Cladova, Begheiu Mic si Batesti.…

- Celebrul inventator si constructor de avioane si motoare Traian Vuia s-a nascut la 17 august 1872, in localitatea Surducul Mic, comuna Bujoru, judetul Timis. A urmat scoala primara in satul natal si in Faget, apoi studiile liceale le-a facut la Lugoj, absolvind in anul 1892 ca sef de promotie. A fost…

- Doi tineri au murit, alti patru sunt grav raniti, dupa un teribil accident, in Timis. Doua adolescente de 14 si 18 ani, intre victime. Accidentul a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, pe drumul dintre Sannicolau Mare și Nerau. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a intrat…