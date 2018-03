Sistemul RO-ALERT, promulgat de Iohannis. In ce situatii vor primi romanii sms-uri de avertizare

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 26 martie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72 2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta "RO ALERT"; Decret privind promulgarea…

- Sistemul de avertizare a populației „RO-ALERT”, care urmeaza sa fie implementat de Telekom Romania, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) și operatorilor de telefonie mobila, va permite informarea rapida a cetatenilor aflati in zonele cu risc major de dezastre, pentru adoptarea…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat sistemul numit „RO-ALERT”. Este vorba de un sistem de avertizare a populației, prin SMS, in timp real, cu privire la pericolele meteorologice sau hidrologice.

- Presedintele Klaus Iohannnis a promulgat, luni, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta „RO-ALERT“.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta ‘RO-ALERT’. Legea are ca obiect de reglementare implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta "RO-ALERT".

- Legea are ca obiect de reglementare implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta 'RO-ALERT', bazat pe tehnologii moderne din domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiilor....

- Administratorii de pensii obligatorii si facultative au fost obligati de Autoritatea de Supraveghere Financiara sa achite integral, pana pe 30 aprilie, suma reprezentand rezervele tehnice de incasat pentru acest an, catre Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private (FGDSSP).…

- Klaus Iohannis, despre impactul Brexit pentru Romania. Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, 22 martie, ca pentru Romania stadiul negocierilor privind Brexit “arata foarte bine”. “Despre Brexit o sa va spun mai multe probabil maine, dupa ce terminam discutia, dar asa, in deschidere, pot sa va spun…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi, un decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, anunta Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea potrivit careia elevii din invatamantul preuniversitar vor beneficia de tarif redus la transportul local cu minimum 50% si la manifestari culturale cu cel putin...

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. In total, pana la sfarsitul anului, romanii vor mai avea 6 zile libere, in afara de zilele de Paste si de Craciun, pentru ca doua sarbatori cad in zile de weekend.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea prin care Vinerea Mare devine sarbatoare legala nelucratoare, scrie Ziare.com. 0 0 0 0 0 0

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi Legea privind combaterea ambroziei, informeaza Administratia Prezidentiala.Deputatii au dat unda verde, pe 6 februarie, cu 264 de voturi pentru si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei - considerata ca fiind planta cea mai…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, 5 martie, decretele de promulgare a trei legi, intre care cea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene. Legea are ca obiect de reglementare aprobarea participarii…

- Camera Deputaților a adoptat miercuri, cu 267 de voturi “pentru” și nicio abținere sau vot “impotriva”, ordonanța de urgența privind sistemul de avertizare a populației in situații de urgența Ro-alert. Sistemul va fi implementat de Departamentul de Situații de Urgența din MAI, cu ajutorul Serviciului…

- Timișenii care au ramas cu teama unei noi replici a furtunii din septembrie 2017 vor fi mai liniștiți odata cu implementarea sistemului de avertizare prin sms “RO-ALERT”. “Am raspuns pozitiv, prin acordarea votului meu inițiativei legislative privind implementarea sistemului de avertizare prin sms a…

- Proiectul de lege privind Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.72/2017 pentru implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT, a fost aprobat, miercuri, de deputați.

- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT, a fost votat, miercuri, de deputați.

- Implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta “RO-ALERT”, proiect initiat de Guvernul PSD, a primit miercuri, 28 februarie, vot favorabil din partea Camerei Deputatilor.Ne amintim cu totii fenomenele meteo periculoase care s-au manifestat in 2017 in judetele din…

- Deputatii au aprobat miercuri proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta...

- Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat miercuri, in unanimitate, proiectul pentru aprobarea Ordonantei de urgenta privind implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta „RO-ALERT”. Inainte de votul final, Liviu Dragnea a felicitat Guvernul Tudose…

- Parlamentul a adoptat proiectul privind sistemul de avertizare RO-ALERT. Este vorba despre Ordonanța care inființeaza Sistemul RO-ALERT, un sistem de avertizare a populației in situații de urgența, care va fi implementat pe teritoriul Romaniei in scopul prevenirii pierderii de vieți omenești ca urmare…

- Proiectul de lege de aprobare a ordonantei de urgenta privind implementarea sistemului „RO - ALERT", de avertizare a populatiei in situatii de urgenta, merge la vot in Camera Deputatilor, dupa ce a primit raport favorabil, in unanimitate, in Comisia pentru tehnologia informatiei, condusa de deputatul…

- Sistemul „RO-ALERT”, care permite informarea rapida, prin intermediul telefoanelor mobile, a cetatenilor aflati in zonele cu risc major de dezastre, va functiona din acest an, a anuntat, luni, secretarul de stat in MAI Raed Arafat. Potrivit acestuia, in prezent se fac demersuri pentru ca sistemul sa…

- Revolta in Ministerul de INterne: ”Dupa ora 16.00, talharii pot circula liber” Revolta in Ministerul de Interne. Dupa ce au aflat ca le scad salariile, sindicalistii din Politie anunta ca nu mai sunt dispusi sa munceasca ore suplimentare si in aceste conditii vor sta la serviciu doar intre orele 8 și…

- „ Am luat cunostinta ca am fost dezinformat, dar vreau sa va spun ca sunt bine informat” Presedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker a recunoscut ca a fost dezinformat cu privire la modul in care s-au desfasurat dezbaterile in Parlament pe Legile Justitiei si Codurile penale si si-a exprimat…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut un discurs la Patriarhie, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor. Iohannis nu a ratat momentul și a amintit de ”interesele personale ale unora”, dar și despre protestele care au avut loc in acest weekend.”Spiritul Romaniei este la fel de viu astazi, ca…

- Un nou contract cadru care va reglementa condițiile in care se va acorda asisteța medicala in Romania, dar și medicamentele și dispozitivele medicale, a fost publicat, marți de Casa de Asigurari de Sanatate (CNAS)

- Luna decembrie se afla în top 3 luni în care românii fac cele mai multe cumparaturi online. Pe primul loc se claseaza luna noiembrie, marcata de evenimentul Black Friday și luna martie, luna femeii. În total, în sistemul PayU, s-au realizat aproximativ 951.000 de tranzacții…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea pentru modificarea OUG nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. "In Parlament, dupa consultari, imi este foarte clar - PSD dispune de o majoritate. Si atunci, cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta din Parlament,…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. "Cântărind toate argumentele, ţinând cont de situaţia concretă din Parlament, am decis să dau PSD încă o şansă…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. “Cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta din Parlament, am decis sa dau PSD inca o sansa si sa desemnez persoana propusa de PSD, pe doamna Dancila.…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, care prevede obligatia amplasarii de panouri de instiintare in cazul spatiilor fara autorizatie de securitate la incendiu, conform Agerpres.Potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, care prevede obligatia amplasarii de panouri de instiintare in cazul spatiilor fara autorizatie de securitate la incendiu. Potrivit…

- "Eu nu cred ca pot fi comparate legile justitiei - legi dintr-un domeniu fundamental - cu un porc. Parerea mea... Imi cer scuze", a spus Dragnea, in cadrul unei conferinte de presa. De asemenea, Dragnea a fost intrebat cum comenteaza faptul ca presedintele Klaus Iohannis a vorbit despre modificarea…

- Sute de apeluri in plus la 112 si aglomeratie la camerele de garda ale spitalelor. Asa arata in aceste zile sistemul de urgenta. Aceasta e una din consecintele nesemnarii contractelor intre medicii de familie si casele de asigurari de sanatate, spun specialistii. Iar situatia se va inrautati, avertizeaza…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, 3 ianuarie, Legea bugetului de stat pe 2018. De asemenea, șeful statului a promulgat și Legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Președintele Romaniei atrage insa atenția asupra unor vulnerabilitați ale bugetului anului 2018 și asupra provocarilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, insa critica Guvernul pentru faptul ca a ignorat orice avertisment venit de la Comisia Europeana in ce priveste deficitul si cere Executivului sa fie atent la vulnerabilitatile la…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati. ‘Presedintele Klaus Iohannis atrage insa atentia asupra unor vulnerabilitati ale bugetului anului…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati.Citește și: Guvernul, folosit de Tudose in lupta sa cu Dragnea. Ordonanțe date pe ascuns…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati. "Presedintele Klaus Iohannis atrage insa atentia asupra unor vulnerabilitati ale bugetului…

- Primul exercitiu din 2018 care are ca scop testarea si verificarea sistemului de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de protectie civila a avut loc miercuri, in intervalul orar 10.00 – 11.00. Au fost actionate sirenele de alarmare publica existente in toate judetele, potrivit news.ro.Potrivit…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anunțat ca sistemul RO-ALERT de avertizare in timp real, prin telefonul mobil, in cazul unor evenimente grave, va incepe sa funcționeze din ianuarie. El nu va fi insa de la inceput disponibil pe toate terminalele. Oficialul a apreciat…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anunțat, la Realitatea TV, ca sistemul RO-ALERT de avertizare in timp real, prin telefonul mobil, in cazul unor evenimente grave, va incepe sa funcționeze din ianuarie anul viitor. El nu va fi insa de la inceput disponibil pe…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat astazi ca sistemul RO-ALERT de avertizare in timp real, prin telefonul mobil, in cazul unor evenimente grave, va incepe sa functioneze din ianuarie anul viitor. El nu va fi insa de la inceput disponibil pe toate terminalele.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anunțat, la Realitatea TV, ca sistemul RO-ALERT de avertizare în timp real, prin telefonul mobil, în cazul unor evenimente grave, va începe sa funcționeze din ianuarie anul

- Pensiile din sistemul public nu vor mai putea fi cumulate de la 1 ianuarie 2018 cu cele de serviciu, potrivit unui act normativ ce a fost publicat recent in Monitorul Oficial, iar romanii care ar indeplini condițiile pentru acordarea mai multor drepturi de pensie vor trebui sa opteze intre ele. Cei…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea pentru aprobarea OUG nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, care se va aplica companiilor aflate in insolventa sau care inregistreaza intarzieri la plata TVA.