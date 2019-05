Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgente a anuntat luni un incendiu cu propagare rapida la un magazin de langa centrul comercial Doraly din Afumati, la fata locului fiind trimise 17 autosepciale si 3 autoscari. Patru persoane primesc ingrijiri medicale dupa ce s-au intoxicat cu fum.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat joi ca prin sistemul RO-ALERT urmeaza sa fie transmise avertizari si pentru fenomenele meteo extreme. "RO-ALERT este un sistem nou implementat si exista foarte multe lucruri de perfectat legislativ. Avem o ordonanta care este in…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Timis au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina la un incendiu izbucnit in sectia de turnatorie a unui canal tehnologic al fabricii de cauciucuri din municipiul Timisoara. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a transmis, miercuri dimineata, un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT cu privire la existenta unui urs pe raza localitatii Sfantu Gheorghe.

- HUNEDOARA. Sase masini au fost implicate in doua accidente de circulatie care au avut loc luni pe DN7, la interval de o ora, aproape in acelasi loc, pe DN7, la iesire din Deva spre Alba Iulia, o persoana avand nevoie de ingrijiri medicale, scrie Agerpres. Pentru salvarea victimelor, la fata…

- Mai multi arbori au fost doborati de vantul puternic care a afectat, luni, judetul Botosani, unul dintre acestia avariind doua autoturisme parcate pe o strada din municipiul Botosani. De asemenea, un copac rupt a blocat drumul judetean care leaga municipiul Botosani de comuna Roma, iar un altul a cazut…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența este in alerta maxima, dupa ce un incendiu a izbucnit in Voluntari, la un centru de depozitare a mașinilor.La fața locului au fost trimise 18 autospeciale, asta pentru ca incendiul risca sa se extinda in imprejurimi. Prin sistemul RO-ALERT s-a…