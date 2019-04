Sistemul public de iluminat va fi cu becuri LED, monitorizat de pe internet Lucrarile de modernizare a sistemului de iluminat au o valoare estimata de 22 milioane lei si vor fi finantate prin intermediul Programului Operational Regional (POR). Interventiile vor consta in modernizarea tablourilor punctelor de aprindere pentru iluminat (287 bucati) si echiparea lor cu module de telegestiune, realizarea unui sistem de telegestiune, inlocuirea aparatelor de iluminat existente depasite din punct de vedere fizic cu unele performante, de tip LED, echipate cu module (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

