Proiectul vine in sprijinul celor care vor sa adopte copii și are ca obiectiv general realizarea unui sistem informatic care sa continue procesul de simplificare administrativa și de debirocratizare in domeniul protecției copilului și adopției și sa faciliteze comunicarea persoanelor interesate cu toate instituțiile cu atribuții in domeniu.

Concret, sistemul informatic va asigura, in timp real, accesul potențialilor adoptatori la informații actualizate cu privire la reglementarile, procedurile, standardele și etapele necesare pentru adopția unui copilși va oferi posibilitatea comunicarii…