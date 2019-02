Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul european care impiedica medicamentele contrafacute sa ajunga la pacienti devine obligatoriu in mai putin de doua saptamani. In Romania insa, multi inca nu l-au implementat.

- Sistemul european de supraveghere si control al prezentei produselor chimice in alimente este ”prea ambitios”, deci ”coplesit”, estimeaza Curtea europeana de conturi, intr-un raport publicat ieri. In contextul cresterii ingrijorarilor europenilor cu privire la substantele care sunt prezente in farfuriile…

- PNL va solicita prezenta in Parlament a ministrului Energiei, Anton Anton, pentru a oferi explicatii despre "situatia grava" in care se afla sistemul energetic national, a declarat deputatul liberal Lucian Bode, potrivit agerpres.ro.Citește și: Incredibil! Spitalele impun ‘taxa pentru mame’-…

- Este revolta la Complexul Energetic Oltenia. 900 de mineri sunt in greva spontana de aproape 48 de ore, informeaza B1 TV. Minerii au intrerupt lucrul inca de vineri seara si refuza sa se intoarca la munca pana nu vor obtine mariri de salarii si conditii mai bune in subteran. Protestul angajatilor…

- Greva la Complexul Energetic Oltenia. Aproape 800 de mineri au intrat in greva spontana refuzând sa munceasca. Angajatii solicita majorari salariale și condiții mai bune de munca.

- Un nou exercitiu de testare si verificare a sirenelor Un nou exercitiu de testare si verificare a sirenelor de înstiintare, avertizare si alarmare în situatii de protectie civila are loc miercuri, la nivel national, între orele 10:00 si 11:00. Sirenele din tara vor…

- Contrafacerea medicamentelor Fiecare cutie de medicamente vânduta pe piata comuna europeana va trebui sa contina elemente de siguranta împotriva falsificarii. Este vorba de o directiva europeana legata de contrafacerea medicamentelor. Decizia va intra în vigoare…

- Astfel, pretul unui tratament care poate salva o persoana de o supradoza a devenit de sapte ori mai mare. Numai in 2017, 49.000 de persoane au murit in urma unei supradoze cu opiacee. Exista un medicament, Naxolona, care, in anumite cazuri, poate inversa rapid efectele unei supradoze cu opiacee. A salvat…