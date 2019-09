Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Dorian, care a lovit luni insulele Bahamas, ar putea sa provoace industriei de asigurari pierderi de pana la 25 de miliarde de dolari, o cifra care l-ar putea transforma in cel mai scump dezastru natural pentru acest sector, dupa uraganul Maria, din 2017, au apreciat analistii grupului bancar…

- Judetul Brasov are in derulare proiecte finantate din fonduri europene in valoare de aproape 1,5 miliarde de lei, pe actuala programare 2014 - 2020, a declarat, luni, ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu. "In judetul Brasov, la ora actuala avem contracte cu finantare europeana in valoare de…

- Serviciul Fiscal anunta ca in perioada ianuarie-iulie, incasarile la bugetul public national au fost de 22 de miliarde de lei. Cifra este cu un miliard mai mare decat in perioada similara a anului trecut.Traditional, cei mai multi bani revin bugetului de stat.

- Noul premier britanic Boris Johnson a anuntat joi ca in urmatoarele saptamani va incepe angajarea a inca 20.000 de politisti in Regatul Unit, transmite Reuters potrivit Agerpres. Institutul pentru Studii Fiscale estimeaza ca fortele de ordine suplimentare vor costa circa 1,1 miliarde de lire…

- Industria germana si exporturile sunt afectate de incetinirea economiei mondiale, se arata intr-un raport publicat luni de Ministerul Economiei de la Berlin, care avertizeaza ca ar putea fi de durata nivelul redus al comenzilor industriale, transmite Reuters. Dar datele privind cererea interna…

- Deputatul Blocului ACUM Octavian Ticu a anuntat ca in calitatea sa de presedinte al subcomisiei parlamentare pentru sport a descins luni, 22 iulie, la Centrul National de Pregatire a Loturilor Olimpice, unde a descoperit „ca in conditii absolut netransparente, regimul oligarhic a instrainat, gratis…

- Transgaz continua lucrarile la faza intai a conductei BRUA, unde a finalizat deja 215 kilometri de conducta, si incepe implementarea unor noi investitii privind racordarea la gaze, potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, remis, joi, AGERPRES. In cadrul proiectului BRUA-Faza…

- Masura urmeaza sa intre in vigoare cu putin timp inaintea scrutinului, a carui data inca nu a fost stabilita exact de seful statului, dar va fi intre 13 octombrie si 10 noiembrie.De schimbarea prevazuta, care mai trebuie sa primeasca si avizul parlamentului, pot beneficia circa 25 de milioane…